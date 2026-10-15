Người đàn ông bị viêm gan cấp do dùng trùng thuốc chứa paracetamol

Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) tiếp nhận điều trị một bệnh nhân nam, 46 tuổi, ở Hà Nội, bị ngộ độc paracetamol do sử dụng liều lặp lại, viêm gan cấp, kèm sỏi mật, viêm dạ dày, trào ngược và tăng huyết áp.

Trước khi nhập viện, bệnh nhân có biểu hiện đau đầu, đau họng, sốt nhẹ, mệt mỏi, vã mồ hôi nên tự uống nhiều viên thuốc trị cảm cúm của nước ngoài. Loại thuốc này chứa nhiều thành phần, trong đó có paracetamol hàm lượng 300 mg/viên.

Nếu đang sử dụng nhiều thuốc cùng lúc, đặc biệt là các thuốc trị cảm cúm, đau đầu, hạ sốt, cần kiểm tra các thuốc có cùng chứa paracetamol để tránh vô tình gây quá liều ẢNH MINH HỌA TẠO BỞI AI

Do các triệu chứng chưa thuyên giảm, người nhà tiếp tục cho bệnh nhân uống thuốc chứa paracetamol 500 mg mua trong nước. Sau đó, bệnh nhân bị viêm gan và phải nhập viện điều trị.

TS-BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, cảnh báo nguy cơ ngộ độc khi người dân sử dụng nhiều loại thuốc giảm đau, hạ sốt mà không biết chúng có cùng hoạt chất paracetamol.

Theo bác sĩ Nguyên, trên thị trường có hàng trăm sản phẩm thuốc mang tên thương mại khác nhau nhưng cùng chứa paracetamol. Người bệnh có thể uống hết loại thuốc này đến loại khác khi chưa giảm sốt, giảm đau, dẫn đến dùng trùng hoạt chất, quá liều và ngộ độc.

Đáng lo ngại, trong 1 - 2 ngày đầu, người ngộ độc paracetamol có thể chưa xuất hiện triệu chứng đặc biệt. Đến ngày thứ ba, tình trạng viêm gan mới biểu hiện rõ với các dấu hiệu mệt mỏi, buồn nôn, chán ăn, sau đó có thể tiến triển thành suy gan cấp, hôn mê gan, thậm chí tử vong.

"Khi vàng da xuất hiện là ngộ độc ở giai đoạn đã quá muộn", bác sĩ Nguyên cảnh báo.

Paracetamol là hoạt chất giảm đau, hạ sốt phổ biến, có thể mua không cần đơn. Chính sự quen thuộc này khiến nhiều người chủ quan, tự sử dụng mỗi khi đau hoặc sốt kéo dài.

Nguy cơ ngộ độc còn tăng ở người nghiện rượu, sử dụng một số thuốc chống động kinh, thuốc chống lao; người suy kiệt, gầy yếu, mắc bệnh gan, bị bệnh nhiều ngày hoặc vừa trải qua phẫu thuật.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đọc kỹ tên thuốc, thành phần và hàm lượng trước khi sử dụng. Đặc biệt, khi dùng đồng thời nhiều loại thuốc trị cảm cúm, đau đầu, hạ sốt, phải kiểm tra xem các thuốc có cùng chứa paracetamol hay không để tránh vô tình dùng quá liều, gây tổn thương gan.