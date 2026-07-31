Uống paracetamol quá liều, bé trai 5 tuổi suy gan nguy kịch

Ngày 31.7, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết bệnh viện vừa điều trị thành công một trường hợp ngộ độc paracetamol nặng do dùng thuốc hạ sốt quá liều.

Bệnh nhi là em N.T.T. (5 tuổi, nặng 17 kg, ở Tây Ninh) nhập viện trong tình trạng lừ đừ, ngủ gà, vàng da, vàng kết mạc mắt. Xét nghiệm máu ghi nhận tổn thương gan và suy gan nặng.

Bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố ẢNH: BVCC

Theo bệnh sử, trước khi nhập viện, trẻ sốt liên tục trong 3 ngày, kèm đau bụng và nôn ói. Người nhà tự mua thuốc cho trẻ uống tại nhà, trong đó có paracetamol loại 325 mg. Do trẻ sốt cao liên tục, người nhà cho uống thuốc cách khoảng 3 giờ một viên, lặp lại nhiều lần, khiến tổng liều paracetamol trẻ đã sử dụng lên đến 210 mg/kg.

Các bác sĩ chẩn đoán trẻ ngộ độc paracetamol gây suy gan cấp, đồng thời theo dõi nhiễm trùng huyết. Bệnh nhi lập tức được hồi sức tích cực, đặt nội khí quản, thở máy, truyền dịch chống sốc, vận mạch, chống phù não… Đồng thời, trẻ được dùng thuốc giải độc gan, thay huyết tương và lọc máu liên tục 3 đợt.

Sau hơn hai tuần điều trị, tình trạng bệnh nhi dần cải thiện, hết vàng da, vàng mắt, tỉnh táo và các xét nghiệm chức năng gan trở về bình thường. Trẻ được cai máy thở và tự thở khí trời.

Bác sĩ Tiến khuyến cáo phụ huynh cần thận trọng khi cho trẻ uống thuốc hạ sốt, tránh sử dụng quá liều và quá nhiều lần gây ngộ độc cho trẻ.

Khi trẻ sốt từ 38,5 độ C, có thể dùng paracetamol với liều 10 - 15 mg/kg cho mỗi lần uống (tức là 10 - 15 mg hoạt chất paracetamol cho mỗi kg cân nặng, chẳng hạn trẻ nặng 17 kg chỉ nên dùng khoảng 170 - 255 mg paracetamol trong một lần - PV). Liều tiếp theo chỉ được sử dụng sau 4 - 6 giờ, tổng liều trong 24 giờ không vượt quá 60 mg/kg.

Khi trẻ sốt, phụ huynh nên cho trẻ mặc quần áo thoáng, chất liệu dễ thấm hút mồ hôi, đồng thời bổ sung đủ nước. Nếu trẻ sốt kéo dài từ 24 đến 48 giờ hoặc xuất hiện các biểu hiện bất thường, cần đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám và làm xét nghiệm khi cần thiết, không tự ý mua thuốc điều trị.