Bác sĩ 24/7: Có nên uống cà phê đặc hay paracetamol sau khi say rượu?

Bác sĩ chuyên khoa 1 Đinh Hoàng Trung, bác sĩ Nội Tiêu hóa, Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn giải đáp, say rượu không chỉ đơn thuần là "say mềm" như chúng ta nhìn thấy bên ngoài. Ethanol và đặc biệt là methanol (trong rượu tự pha, không đảm bảo chất lượng) có thể gây tổn thương não, suy hô hấp, toan chuyển hóa, mù lòa hoặc tử vong. Thực tế ghi nhận tại bệnh viện, không ít trường hợp nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi áp dụng các mẹo giải rượu sai cách tại nhà, bỏ lỡ thời điểm vàng để xử trí.

Uống cà phê đặc để tỉnh rượu: Nhiều người tin rằng cà phê giúp tỉnh táo nhanh hơn. Thực tế, caffeine chỉ kích thích thần kinh trung ương, khiến người say cảm thấy tỉnh táo hơn, nhưng không làm giảm nồng độ cồn trong máu. Điều này có thể khiến họ chủ quan, tiếp tục lái xe hoặc tham gia các hoạt động nguy hiểm. Hơn nữa, cà phê còn làm tăng nhịp tim, lợi tiểu và có thể khiến cơ thể mất nước nặng hơn.

Tự ý dùng thuốc giảm đau, đặc biệt là paracetamol: Đây là sai lầm nguy hiểm. Paracetamol (acetaminophen) được chuyển hóa qua gan, khi gan đang phải xử lý ethanol, việc dùng thêm thuốc có thể làm tăng độc tính trên gan, dẫn đến viêm gan cấp hoặc suy gan tối cấp. Nhiều ca nhập viện sau tết được ghi nhận có liên quan đến việc lạm dụng thuốc giảm đau khi say rượu.

Giải rượu sai cách sẽ càng khiến cơ thể mệt mỏi hơn

Ép nôn hoặc uống chanh, giấm đậm đặc: Việc cố tình gây nôn khi say không những không loại bỏ được lượng cồn đã hấp thu vào máu, mà còn có thể gây trầy xước niêm mạc họng, rách thực quản, sặc chất nôn vào đường thở dẫn đến viêm phổi hít. Bên cạnh đó, việc uống chanh, giấm đậm đặc lúc dạ dày trống dễ gây viêm loét, xuất huyết tiêu hóa.

Dấu hiệu cần đưa người say rượu đi cấp cứu ngay

Tuyệt đối không để người say ngủ một mình trong phòng kín, không tự ý dùng thuốc an thần hay thuốc giảm đau. Nên cho uống nước ấm hoặc dung dịch oresol pha đúng cách để bù nước, ăn nhẹ (cháo loãng, súp) nếu không buồn nôn, nghỉ ngơi ở nơi thoáng khí, nằm nghiêng để tránh sặc. Về lâu dài, giải pháp quan trọng nhất không phải là "giải rượu" mà là uống có kiểm soát. Người có bệnh gan, dạ dày, tim mạch, phụ nữ mang thai và người đang dùng thuốc nên tránh rượu bia hoàn toàn.

Người nhà cần đặc biệt lưu ý những dấu hiệu sau: Gọi không đáp ứng, lơ mơ, ngủ li bì khó đánh thức; nôn liên tục, nôn ra máu hoặc sặc khi nôn; thở chậm (<8 lần/phút), thở khò khè, tím tái, co giật; đau đầu dữ dội, nhìn mờ, đau bụng nhiều (nghi ngờ ngộ độc methanol). Khi xuất hiện các biểu hiện này, không nên "chờ tự tỉnh" mà cần đưa người bệnh đến bệnh viện gần nhất càng sớm càng tốt.

Mỗi người nên đặt giới hạn lượng rượu bia trong ngưỡng an toàn khuyến cáo. Không ép nhau uống, không lái xe sau khi đã uống rượu bia. Khám sức khỏe định kỳ để tầm soát bệnh lý gan và các biến chứng liên quan. Uống có trách nhiệm chính là cách "giải rượu" tốt nhất.