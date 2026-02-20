Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bác sĩ 24/7: Có nên uống cà phê đặc hay paracetamol sau khi say rượu?

Lê Cầm
Lê Cầm
20/02/2026 22:20 GMT+7

'Tôi nghe nói sau khi say rượu nếu uống cà phê đặc hay paracetamol sẽ giúp tỉnh táo, đỡ đau đầu hơn. Xin hỏi bác sĩ điều này có đúng?'. (Quốc Anh, 33 tuổi, Đồng Nai).

Bác sĩ chuyên khoa 1 Đinh Hoàng Trung, bác sĩ Nội Tiêu hóa, Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn giải đáp, say rượu không chỉ đơn thuần là "say mềm" như chúng ta nhìn thấy bên ngoài. Ethanol và đặc biệt là methanol (trong rượu tự pha, không đảm bảo chất lượng) có thể gây tổn thương não, suy hô hấp, toan chuyển hóa, mù lòa hoặc tử vong. Thực tế ghi nhận tại bệnh viện, không ít trường hợp nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi áp dụng các mẹo giải rượu sai cách tại nhà, bỏ lỡ thời điểm vàng để xử trí.

Uống cà phê đặc để tỉnh rượu: Nhiều người tin rằng cà phê giúp tỉnh táo nhanh hơn. Thực tế, caffeine chỉ kích thích thần kinh trung ương, khiến người say cảm thấy tỉnh táo hơn, nhưng không làm giảm nồng độ cồn trong máu. Điều này có thể khiến họ chủ quan, tiếp tục lái xe hoặc tham gia các hoạt động nguy hiểm. Hơn nữa, cà phê còn làm tăng nhịp tim, lợi tiểu và có thể khiến cơ thể mất nước nặng hơn.

Tự ý dùng thuốc giảm đau, đặc biệt là paracetamol: Đây là sai lầm nguy hiểm. Paracetamol (acetaminophen) được chuyển hóa qua gan, khi gan đang phải xử lý ethanol, việc dùng thêm thuốc có thể làm tăng độc tính trên gan, dẫn đến viêm gan cấp hoặc suy gan tối cấp. Nhiều ca nhập viện sau tết được ghi nhận có liên quan đến việc lạm dụng thuốc giảm đau khi say rượu.

Bác sĩ 24/7: Có nên uống cà phê đặc hay paracetamol sau khi say rượu? - Ảnh 1.

Giải rượu sai cách sẽ càng khiến cơ thể mệt mỏi hơn

ẢNH MINH HOA: AI

Ép nôn hoặc uống chanh, giấm đậm đặc: Việc cố tình gây nôn khi say không những không loại bỏ được lượng cồn đã hấp thu vào máu, mà còn có thể gây trầy xước niêm mạc họng, rách thực quản, sặc chất nôn vào đường thở dẫn đến viêm phổi hít. Bên cạnh đó, việc uống chanh, giấm đậm đặc lúc dạ dày trống dễ gây viêm loét, xuất huyết tiêu hóa.

Dấu hiệu cần đưa người say rượu đi cấp cứu ngay

Tuyệt đối không để người say ngủ một mình trong phòng kín, không tự ý dùng thuốc an thần hay thuốc giảm đau. Nên cho uống nước ấm hoặc dung dịch oresol pha đúng cách để bù nước, ăn nhẹ (cháo loãng, súp) nếu không buồn nôn, nghỉ ngơi ở nơi thoáng khí, nằm nghiêng để tránh sặc. Về lâu dài, giải pháp quan trọng nhất không phải là "giải rượu" mà là uống có kiểm soát. Người có bệnh gan, dạ dày, tim mạch, phụ nữ mang thai và người đang dùng thuốc nên tránh rượu bia hoàn toàn.

Bác sĩ 24/7: Có nên uống cà phê đặc hay paracetamol sau khi say rượu? - Ảnh 2.

Không ít trường hợp nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi áp dụng các mẹo giải rượu sai cách tại nhà, bỏ lỡ thời điểm vàng để xử trí

ẢNH: L.C

Người nhà cần đặc biệt lưu ý những dấu hiệu sau: Gọi không đáp ứng, lơ mơ, ngủ li bì khó đánh thức; nôn liên tục, nôn ra máu hoặc sặc khi nôn; thở chậm (<8 lần/phút), thở khò khè, tím tái, co giật; đau đầu dữ dội, nhìn mờ, đau bụng nhiều (nghi ngờ ngộ độc methanol). Khi xuất hiện các biểu hiện này, không nên "chờ tự tỉnh" mà cần đưa người bệnh đến bệnh viện gần nhất càng sớm càng tốt.

Mỗi người nên đặt giới hạn lượng rượu bia trong ngưỡng an toàn khuyến cáo. Không ép nhau uống, không lái xe sau khi đã uống rượu bia. Khám sức khỏe định kỳ để tầm soát bệnh lý gan và các biến chứng liên quan. Uống có trách nhiệm chính là cách "giải rượu" tốt nhất.

Tin liên quan

Các thức uống giải rượu, bia và hỗ trợ tiêu hóa mùa tết nhiều người nên biết

Các thức uống giải rượu, bia và hỗ trợ tiêu hóa mùa tết nhiều người nên biết

Tết là dịp mọi người dễ tiêu thụ nhiều thực phẩm có lượng đạm, chất béo cao, các loại rượu, bia… Dưới đây là những thức uống được bác sĩ đề xuất, giúp giải rượu và hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả.

Đi bộ thể dục bao nhiêu phút là tốt nhất?: Khoa học hé lộ câu trả lời

Loại hạt ăn vui miệng ngày tết lại giúp ngăn ngừa nhiều bệnh

Khám phá thêm chủ đề

Say rượu cà phê Paracetamol Bác sĩ 24/7: uống nước chanh giấm đậm đặc thở khò khè
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận