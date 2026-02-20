Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Loại hạt ăn vui miệng ngày tết lại giúp ngăn ngừa nhiều bệnh

Thiên Lan
Thiên Lan
20/02/2026 03:15 GMT+7

Nhiều người yêu thích vị thơm bùi, béo ngậy của hạt bí. Nhưng ít ai biết, loại hạt này được khoa học chứng minh giúp ngăn ngừa nhiều bệnh lý.

Hạt bí là thực phẩm giàu dinh dưỡng, có nhiều lợi ích cho sức khỏe như cải thiện khả năng sinh sản, sức khỏe tim mạch và kiểm soát đường huyết. Chỉ cần một lượng nhỏ hạt bí ngô cũng có thể cung cấp lượng lớn chất béo lành mạnh, magie và kẽm, giúp bảo vệ chống lại một số loại ung thư và các vấn đề về tuyến tiền liệt.

Hạt bí ngô giàu flavonoid, axit phenolic, vitamin E và carotenoid. Chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do có hại, từ đó phòng ngừa nhiều bệnh tật, theo trang tin sức khỏe Healthline.

Loại hạt ăn vui miệng ngày tết lại giúp ngăn ngừa nhiều bệnh - Ảnh 1.

Hạt bí ngô là thực phẩm giàu dinh dưỡng, có nhiều lợi ích cho sức khỏe

Ảnh: AI

Giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư. Một nghiên cứu năm 2012 cho thấy ăn hạt bí ngô giúp giảm nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ sau mãn kinh. Các chất lignan và chiết xuất hạt bí ngô cũng có tiềm năng làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư tuyến tiền liệt.

Cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt và bàng quang. Hạt bí ngô có thể giảm bớt triệu chứng phì đại tuyến tiền liệt. Nghiên cứu năm 2021 cho thấy dầu hạt bí ngô cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân phì đại tuyến tiền liệt với ít tác dụng phụ hơn. Ngoài ra, chiết xuất hạt bí ngô còn hỗ trợ điều trị hội chứng bàng quang tăng hoạt.

Giảm huyết áp, cải thiện mỡ máu, tốt cho tim. Hạt bí ngô là nguồn magie tự nhiên tốt nhất - cần thiết cho hơn 600 phản ứng hóa học trong cơ thể, giúp kiểm soát huyết áp, giảm nguy cơ bệnh tim và duy trì xương chắc khỏe.

Dầu hạt bí ngô có thể làm giảm huyết áp và mức cholesterol. Một nghiên cứu kéo dài 12 tuần ở phụ nữ sau mãn kinh cho thấy bổ sung dầu hạt bí ngô giúp giảm huyết áp tâm trương 7% và tăng cholesterol tốt lên 16%. Nitric oxide từ hạt bí ngô cũng giúp giãn mạch máu và cải thiện lưu thông máu.

Giảm mức đường huyết. Ăn khoảng 65 g hạt bí ngô trong bữa ăn giúp giảm lượng đường trong máu sau bữa ăn giàu carb. Lượng magie cao giúp giảm 15% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Cải thiện giấc ngủ. Hạt bí ngô chứa tryptophan và magie, hai thành phần giúp thúc đẩy giấc ngủ sâu và hỗ trợ những người bị mất ngủ.

Cải thiện chất lượng tinh trùng. Do giàu kẽm, hạt bí ngô có thể cải thiện chất lượng tinh trùng và nồng độ testosterone, hỗ trợ chức năng sinh sản ở nam giới, theo Healthline.

Khám phá thêm chủ đề

