Viêm gan có thể âm thầm nhiều năm: Ai cần đi xét nghiệm sớm?

Ông Prabhat Ranjan, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại trung tâm y tế Mahabir Doctor Hub, Siliguri (Ấn Độ), cho biết việc tầm soát đúng thời điểm giúp phát hiện bệnh gan sớm và tăng hiệu quả điều trị.

Gan có thể tổn thương mà không phát ra tín hiệu

Theo ông Ranjan, gan có khả năng hoạt động tốt dù đã chịu tổn thương trong một thời gian dài. Gan cũng không có cơ quan cảm nhận đau nên bệnh thường diễn tiến âm thầm.

Các biểu hiện như mệt mỏi, buồn nôn nhẹ hoặc cảm giác khó chịu thường dễ bị nhầm với căng thẳng hoặc thiếu ngủ.

Đến khi xuất hiện vàng da, sưng hoặc đau bụng nhiều, gan có thể đã bị viêm trong nhiều năm. Vì vậy, việc xét nghiệm không nên chờ đến khi cơ thể xuất hiện triệu chứng, theo tờ Hindustan Times.

Xét nghiệm viêm gan không chỉ cần thực hiện 1 lần mà nên được cân nhắc vào những thời điểm quan trọng Ảnh minh họa: N.Vy tạo từ AI

Những trường hợp nên chủ động xét nghiệm

Theo ông Ranjan, một số nhóm có nguy cơ cao nên chủ động xét nghiệm viêm gan ngay cả khi chưa có triệu chứng. Nhóm này gồm nhân viên y tế thường xuyên tiếp xúc với máu và dịch cơ thể, người có nhiều bạn tình nhưng không sử dụng biện pháp bảo vệ và trẻ sinh ra từ mẹ mắc viêm gan B.

Bên cạnh đó, người có tiền sử gia đình mắc bệnh gan hoặc mắc gan nhiễm mỡ liên quan đến béo phì, tiểu đường cũng nên tầm soát định kỳ để phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời.

Thời điểm phù hợp để xét nghiệm

Bác sĩ Ranjan cho biết xét nghiệm viêm gan không chỉ cần thực hiện 1 lần mà nên được cân nhắc vào những thời điểm quan trọng hoặc khi có nguy cơ phơi nhiễm.

Phụ nữ mang thai nên được tầm soát viêm gan B để giảm nguy cơ lây truyền từ mẹ sang con. Bên cạnh đó, khám sức khỏe trước khi đi làm, đặc biệt đối với nhân viên y tế hoặc người làm trong ngành dịch vụ ăn uống, cũng là thời điểm phù hợp để xét nghiệm.

Những người có nguy cơ cao như thường xuyên tiếp xúc với máu, từng tiêm chích không an toàn hoặc có quan hệ tình dục không an toàn nên xét nghiệm định kỳ theo tư vấn của bác sĩ, thường khoảng vài năm một lần nếu nguy cơ vẫn còn.

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Xét nghiệm đơn giản nhưng mang lại lợi ích lớn

Theo ông Ranjan, xét nghiệm máu kiểm tra men gan kết hợp với xét nghiệm kháng nguyên bề mặt viêm gan B và kháng thể viêm gan C có thể giúp phát hiện bệnh sớm. Các xét nghiệm này được thực hiện nhanh, chi phí tương đối thấp và có tại hầu hết cơ sở y tế.

Ông nhấn mạnh, phát hiện viêm gan B hoặc C ở giai đoạn sớm sẽ giúp việc điều trị hiệu quả hơn và giảm nguy cơ biến chứng. Vì vậy, xét nghiệm định kỳ là cách chủ động bảo vệ sức khỏe, thay vì chờ đến khi xuất hiện triệu chứng.