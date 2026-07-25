Vì sao bệnh gan nhiễm mỡ lại gia tăng ở những người không uống rượu?

Người không uống rượu vẫn mắc gan nhiễm mỡ

Ông Bhaskar Nandi, Giám đốc kiêm Trưởng khoa Tiêu hóa, Gan mật và Nội soi, Bệnh viện Sarvodaya (Ấn Độ), cho biết tỷ lệ béo phì, đặc biệt là mỡ bụng, đang gia tăng.

Bên cạnh đó là tiểu đường loại 2, tiền tiểu đường, cholesterol cao và tăng huyết áp. Đây đều là những yếu tố làm mỡ tích tụ trong gan, theo trang sức khỏe OnlyMyHealth (Ấn Độ).

Gan nhiễm mỡ xuất hiện ngày càng nhiều ở người hầu như không uống rượu Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Ông Bhaskar Nandi cho biết chế độ ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, nước ngọt, tinh bột tinh chế và chất béo không lành mạnh cũng thúc đẩy quá trình này.

Ngay cả người có vóc dáng gầy vẫn có thể mắc gan nhiễm mỡ nếu sức khỏe chuyển hóa không tốt, ăn uống thiếu khoa học hoặc có yếu tố di truyền.

Cùng quan điểm, ông Tushar Tayal, Phó giám đốc Khoa Nội, Bệnh viện CK Birla Gurugram, (Ấn Độ), cho biết lượng đường fructose và tinh bột tinh chế quá cao trong khẩu phần ăn hằng ngày là nguyên nhân đáng chú ý.

Gan sẽ chuyển lượng đường dư thừa thành chất béo để dự trữ. Quá trình này diễn ra âm thầm trong nhiều năm và có thể dẫn đến viêm gan, xơ hóa, thậm chí xơ gan.

Triệu chứng thường xuất hiện muộn

Người mắc bệnh có thể bị đau âm ỉ vùng bụng trên bên phải, mệt mỏi kéo dài, chán ăn, bụng trướng, sụt cân không rõ nguyên nhân và vàng da, vàng mắt, theo Cleveland Clinic.

Tuy nhiên, ông Tayal cho biết gan nhiễm mỡ thường không gây triệu chứng ở giai đoạn đầu. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện bệnh khi xét nghiệm máu hoặc siêu âm vì lý do khác. Đây cũng là nguyên nhân khiến bệnh dễ tiến triển âm thầm.

Ông cũng cho biết cân nặng bình thường không đồng nghĩa với việc không mắc gan nhiễm mỡ. Bệnh vẫn có thể xuất hiện ở người gầy nếu lượng mỡ nội tạng cao, khối cơ thấp hoặc có yếu tố di truyền.

Cách cải thiện bệnh gan nhiễm mỡ

Theo ông Nandi, nếu không điều trị, gan nhiễm mỡ có thể tiến triển thành viêm gan, xơ hóa, xơ gan, thậm chí ung thư gan. Người mắc bệnh cũng có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn.

Ông cho biết gan nhiễm mỡ có thể cải thiện nếu can thiệp sớm. Giảm cân, duy trì vận động, ăn nhiều rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc, đồng thời kiểm soát tốt tiểu đường và cholesterol sẽ giúp cải thiện sức khỏe của gan.

Ông Tayal cho biết chỉ cần giảm từ 5 đến 10% trọng lượng cơ thể, cắt giảm đường và duy trì tập luyện đều đặn cũng có thể làm giảm lượng mỡ trong gan sau vài tháng. Việc kiểm tra men gan định kỳ và phát hiện sớm vẫn là nền tảng quan trọng nhất để kiểm soát bệnh.