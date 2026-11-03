Thêm bệnh viện tại Huế ghép thận thành công từ người hiến tạng hợp pháp

Ngày 3.11, cơ sở 2 của Bệnh viện Trung ương Huế (đóng tại phường Phong Thái, phía bắc thành phố Huế) đã công bố kết quả ca ghép thận đầu tiên thành công, với sự hỗ trợ trực tiếp của các chuyên gia hàng đầu về ghép tạng cơ sở chính Bệnh viện Trung ương Huế.

Ê kíp ghép thận tại cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế với sự hỗ trợ từ cơ sở chính đã thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên ẢNH: BVCC

Bệnh nhân được ghép thận là bà H.T.H (54 tuổi, ở tỉnh Quảng Trị), được chẩn đoán bệnh thận mạn giai đoạn cuối do viêm thận bể thận mạn tính liên quan đến sỏi tiết niệu. Trước đó, người bệnh đã được cắt thận trái năm 2010 và phẫu thuật lấy sỏi thận phải năm 2019. Sau thời gian dài chờ đợi, bệnh nhân đã may mắn nhận được nguồn thận hiến từ người cho hợp pháp là chị N.T.T.T (ở tại Tây Ninh).

Tại cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế, để chuẩn bị cho ca ghép, người nhận và người hiến thận được đánh giá đầy đủ về tình trạng sức khỏe, tâm lý, mức độ tương hợp miễn dịch; hồ sơ được Hội đồng Ghép thận của bệnh viện xem xét, thông qua theo đúng quy định.

Ca phẫu thuật được tiến hành với sự phối hợp giữa các chuyên gia ghép tạng Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Sau khi hoàn tất ca phẫu thuật, thận ghép của bệnh nhân ghi nhận tín hiệu hoạt động ban đầu tích cực. Sức khỏe Người nhận và người cho ổn định, tiếp tục được chăm sóc hậu phẫu, theo dõi sát các chỉ số và đánh giá theo quy trình chuyên môn.

Việc cơ sở 2 của Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược mở rộng các kỹ thuật y tế chuyên sâu. Qua đó, bệnh viện tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở điều trị trực thuộc cũng như bệnh viện tuyến cơ sở.

Thành công này có ý nghĩa thiết thực đối với người dân khu vực phía bắc TP.Huế, tỉnh Quảng Trị và các địa phương lân cận. Người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ ghép thận ngay gần nơi sinh sống, giảm thời gian và chi phí đi lại, đồng thời thuận lợi hơn trong quá trình tái khám, theo dõi và điều trị lâu dài.