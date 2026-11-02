Đề xuất bỏ quy định người nước ngoài đăng ký chờ ghép tạng tại Việt Nam

"Bỏ quy định về người nước ngoài đăng ký chờ ghép tạng tại Việt Nam" là một trong các đề xuất mới nhất của Bộ Y tế tại dự thảo luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

Bộ Y tế cho biết, về quy định ghép tạng là người nước ngoài, dự thảo kế thừa quy định luật hiện hành và quy định chặt chẽ hơn: người nước ngoài được ghép bộ phận cơ thể tại Việt Nam trong trường hợp là người có cùng dòng máu về trực hệ hoặc là người có họ trong phạm vi 3 đời với người hiến.

Đồng thời, bỏ đề xuất quy định người nước ngoài đăng ký chờ ghép tại Việt Nam để tránh việc lợi dụng quy định này thực hiện việc mua bán tạng tại Việt Nam.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quy định người nước ngoài đăng ký chờ ghép tại Việt Nam ẢNH: BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC

Theo luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác năm 2006 (hiện hành), không có quy định cụ thể cho phép người nước ngoài không phải là người thân thích của người Việt Nam, đăng ký vào danh sách chờ nhận tạng từ người hiến chết não hoặc chết tuần hoàn tại Việt Nam.

Về nội dung ghép bộ phận cơ thể người có liên quan đến người nước ngoài, luật hiện hành quy định:

Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được ghép bộ phận cơ thể của người Việt Nam tại Việt Nam trong trường hợp có cùng dòng máu về trực hệ hoặc có họ trong phạm vi 3 đời với người hiến; hoặc trong trường hợp người hiến đã có đơn tự nguyện hiến mà không nêu đích danh người được ghép.

Người Việt Nam chỉ được ra nước ngoài để hiến bộ phận cơ thể người trong trường hợp có cùng dòng máu về trực hệ hoặc có họ trong phạm vi 3 đời với người được ghép.

Trẻ em được ưu tiên tiếp nhận tạng hiến

Theo luật hiện hành, việc điều phối ghép mô, bộ phận cơ thể người phải bảo đảm nguyên tắc hòa hợp giữa người hiến và người được ghép và bảo đảm công bằng giữa những người được ghép.

Thứ tự ưu tiên ghép mô, bộ phận cơ thể người được quy định như sau: trẻ em; trường hợp cấp cứu; người đã hiến bộ phận cơ thể người khi có chỉ định ghép hoặc người có tên đầu tiên trong danh sách chờ ghép của Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người hoặc trong danh sách chờ ghép của cơ sở y tế lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người.

Trường hợp nhiều người có cùng thông số sinh học với người hiến thì ưu tiên đối với người có tên trong danh sách chờ ghép của cơ sở y tế đã lấy bộ phận cơ thể của người hiến đó.