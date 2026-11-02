Lý do Bộ Y tế đề xuất người dưới 18 tuổi không hiến mô cho cha, mẹ

Theo đề xuất mới nhất của Bộ Y tế tại dự thảo luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), với hiến mô tái sinh, người từ đủ 15 - dưới 18 tuổi chỉ "hiến cho anh chị em ruột", thay vì đề xuất trước đây là "hiến cho người thân là cha, mẹ, anh, chị, em ruột".

Như vậy, với đề xuất mới nhất này, người đủ 15 - dưới 18 tuổi sẽ không hiến mô tái sinh cho cha, mẹ.

Bộ Y tế đề xuất trẻ 15 - dưới 18 tuổi không hiến mô cho cha, mẹ ẢNH: TƯ LIỆU BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC

Về lý do đưa ra đề xuất mới nhất này, lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, đề xuất đảm bảo quy định chặt chẽ hơn nữa các điều kiện hiến mô tái sinh, với người hiến dưới 18 tuổi. Cha, mẹ của trẻ là người trưởng thành. Do đó, trong trường hợp cần ghép mô, có thể nhận mô hiến từ anh, chị, em ruột.

Đối với người dưới 18 tuổi, dự thảo luật phân biệt rõ việc hiến khi còn sống và hiến sau khi qua đời. Theo đó, khi còn sống, chỉ được hiến mô tái sinh (như tế bào gốc tạo máu) để điều trị cho anh, chị, em ruột khi không có người hiến trưởng thành phù hợp.

Cùng đó, để hiến mô tái sinh, dự thảo cũng vẫn quy định các quy định khác như: trẻ phải đủ sức khỏe, được tư vấn độc lập, có sự đồng ý của cả trẻ và cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Dự thảo luật tiếp tục nghiêm cấm lấy thận, gan, tim, phổi hay bất kỳ bộ phận cơ thể lành nào của người dưới 18 tuổi đang sống.

Theo Bộ Y tế, dự thảo luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) đang được trình Quốc hội xem xét. Ban soạn thảo tiếp tục phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo luật; đồng thời mong muốn người dân tiếp tục đồng hành và đóng góp ý kiến để chính sách được hoàn thiện, theo hướng chặt chẽ, nhân văn, mang lại cơ hội sống cho người bệnh và bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích của trẻ em.