Sau bữa tối: Nên uống gì để vừa bổ sung nước, vừa tốt cho thận?

Bà Aviv Joshua, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng chuyên về lĩnh vực dinh dưỡng cho người cao tuổi (Mỹ), gợi ý lựa chọn một số đồ uống dưới đây sau bữa tối để hỗ trợ sức khỏe thận, theo Verywell Health.

Nước lọc

Nước lọc là lựa chọn ưu tiên để duy trì đủ nước cho cơ thể. Thận có nhiệm vụ lọc chất thải khỏi máu, cân bằng khoáng chất và điều hòa lượng dịch. Bổ sung đủ nước giúp thận duy trì các chức năng này và đào thải chất thải qua nước tiểu.

Ngay cả ly nước sau bữa tối, nếu được chọn phù hợp, sẽ góp phần duy trì sức khỏe thận ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Uống đủ nước còn giúp làm loãng nước tiểu, giảm nồng độ các khoáng chất có thể kết tinh và hình thành sỏi thận. Theo Viện Quốc gia về Tiểu đường, Tiêu hóa và Bệnh thận Mỹ (NIDDK), bổ sung đủ chất lỏng, chủ yếu là nước, là biện pháp quan trọng để phòng ngừa sỏi thận.

Nước lọc không chứa đường, calo hay caffeine, đồng thời không có các chất phụ gia không cần thiết. Tuy nhiên, không cần uống thật nhiều nước sau bữa tối để "thải độc" hay "làm sạch" thận. Điều quan trọng là duy trì thói quen bổ sung đủ nước trong ngày.

Người mắc bệnh thận mạn tính giai đoạn tiến triển có thể cần hạn chế lượng chất lỏng theo hướng dẫn của bác sĩ.

Nước ép trái cây họ cam quýt pha loãng

Nước chanh vàng, chanh xanh và cam có chứa citrate - hợp chất có thể giúp hạn chế hình thành một số loại sỏi thận, đặc biệt là sỏi canxi. Citrate liên kết với canxi trong nước tiểu, làm giảm khả năng canxi kết hợp với oxalat để tạo thành tinh thể.

Một số nghiên cứu ghi nhận nước ép trái cây họ cam quýt có thể làm tăng nồng độ citrate trong nước tiểu. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế trong việc phòng ngừa sỏi thận còn phụ thuộc vào loại sỏi và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Người mắc bệnh thận mạn tính, đặc biệt là người cần hạn chế kali, nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Mọi người có thể pha một lượng nhỏ nước ép cam quýt với nước lọc giúp tăng hương vị mà không cần bổ sung đường ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Nước ép nam việt quất

Nước ép nam việt quất chứa polyphenol - các hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa. Theo Quỹ Thận Quốc gia Mỹ (NKF), nước ép nam việt quất không đường được xem là đồ uống phù hợp với người mắc bệnh thận khi sử dụng ở mức độ vừa phải.

Nên chọn loại nguyên chất, không thêm đường và uống với lượng vừa phải. Dù không bổ sung đường, nước ép nam việt quất vẫn chứa đường tự nhiên và kali.

Người mắc bệnh thận mạn tính giai đoạn tiến triển hoặc tiểu đường cần lưu ý lượng tiêu thụ, tùy theo chế độ dinh dưỡng được khuyến nghị.

Trà thảo mộc

Trà thảo mộc không đường, không chứa caffeine có thể giúp bổ sung nước mà không làm tăng lượng đường tiêu thụ. Theo NKF, trà bạc hà và trà hoa cúc là những lựa chọn thân thiện với sức khỏe thận khi được dùng với lượng vừa phải.

Trà xanh cũng chứa polyphenol có đặc tính chống oxy hóa. Tuy nhiên, loại trà này có chứa caffeine nên có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ nếu uống vào buổi tối.

Không phải loại trà thảo mộc nào cũng an toàn cho người mắc bệnh thận. Một số thành phần như rễ cam thảo, cỏ đuôi ngựa hoặc cây tầm ma có thể tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt ở người mắc bệnh thận mạn tính.

Vì vậy, người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng trà thảo mộc hoặc các sản phẩm bổ sung từ thực vật thường xuyên. Đồng thời, không nên tự ý dùng những sản phẩm được quảng cáo có công dụng "làm sạch thận" hoặc "thải độc thận".