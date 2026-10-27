Phát hiện mới: Thực phẩm quen thuộc 'cứu' người bệnh thận giai đoạn 3

Ở người mắc bệnh thận mạn, nhiễm toan chuyển hóa là biến chứng xảy ra khi thận suy giảm khả năng đào thải axit và duy trì cân bằng axit - bazơ trong cơ thể. Tình trạng này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và góp phần thúc đẩy tiến triển bệnh thận.

Natri bicarbonat, một loại thuốc có tác dụng trung hòa axit, thường được sử dụng để điều trị tình trạng này. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu được công bố tại Tuần lễ Thận học 2026 của Hiệp hội Thận học Mỹ, diễn ra từ ngày 22 đến 25.10, cho thấy chế độ ăn giàu rau củ quả có thể mang lại lợi ích đáng kể về kết quả điều trị lâu dài.

Chế độ ăn giàu rau củ quả giúp giảm nhập viện, cấp cứu và tiến triển đến chạy thận ở người mắc bệnh thận mạn giai đoạn 3 Ảnh: P.H tạo từ AI

Theo dõi 108 bệnh nhân trong 10 năm

Nghiên cứu do Hệ thống Y tế Baylor Scott and White (Mỹ) thực hiện, gồm 108 người trưởng thành mắc bệnh thận mạn giai đoạn 3 kèm nhiễm toan chuyển hóa. Người tham gia được chia ngẫu nhiên thành 3 nhóm, mỗi nhóm 36 người.

Nhóm thứ nhất bổ sung rau củ quả nhằm giảm 50% lượng axit tạo ra từ chế độ ăn.

Nhóm thứ hai sử dụng natri bicarbonat với mục tiêu giảm lượng axit tương tự.

Nhóm còn lại được chăm sóc theo phương pháp thông thường.

Trong 10 năm theo dõi, các nhà nghiên cứu ghi nhận tổng cộng 115 lượt nhập viện, 166 lượt cấp cứu và 34 người phải chạy thận.

So với nhóm được chăm sóc thông thường, nhóm bổ sung rau củ quả ghi nhận số lượt nhập viện giảm khoảng 78%; số lượt cấp cứu giảm khoảng 77%. Số người tiến triển đến chạy thận cũng giảm 75%, theo trang tin sức khỏe Medical Express.

Trong khi đó, nhóm sử dụng natri bicarbonat không cho thấy sự khác biệt đáng kể về các kết quả này so với nhóm được chăm sóc thông thường.

Dinh dưỡng có thể hỗ trợ điều trị bệnh thận

Bác sĩ Nimrit Goraya, thuộc Hệ thống Y tế Baylor Scott and White, tác giả liên hệ của nghiên cứu, cho biết điều chỉnh chế độ ăn bằng rau củ quả có liên quan đến kết quả lâm sàng dài hạn thuận lợi hơn so với natri bicarbonat hoặc phương pháp chăm sóc thông thường, trong khi không làm tăng tổng chi phí y tế và chi phí xã hội.

Theo nhóm nghiên cứu, kết quả này cho thấy can thiệp dinh dưỡng có thể đóng vai trò quan trọng trong chăm sóc người mắc bệnh thận mạn, không chỉ ở cấp độ cá nhân mà còn trong việc giảm gánh nặng cho hệ thống y tế.

Tuy nhiên, đây là kết quả trên nhóm bệnh nhân cụ thể và được trình bày tại hội nghị chuyên ngành. Cần thêm bằng chứng để xác định khả năng áp dụng rộng rãi cho những nhóm bệnh nhân khác.

Người mắc bệnh thận mạn không nên tự ý ngừng thuốc hoặc thay thế natri bicarbonat bằng rau củ quả. Một số thực phẩm giàu kali có thể không phù hợp với người bị tăng kali máu hoặc suy giảm chức năng thận nặng. Vì vậy, người bệnh cần trao đổi với bác sĩ điều trị hoặc chuyên gia dinh dưỡng để lựa chọn thực phẩm và khẩu phần phù hợp.