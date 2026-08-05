3 cách làm sạch rau củ quả hiệu quả ngay tại nhà

Bà Cynthia Sass, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cho biết chỉ cần thực hiện đúng cách, bạn có thể làm sạch rau củ quả hiệu quả ngay tại nhà, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh do thực phẩm gây ra, theo trang sức khỏe Health.

Rửa dưới vòi nước sạch

Nước sạch là cách làm sạch rau củ quả đơn giản nhưng hiệu quả nhất.

Trước khi rửa, hãy rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây để loại bỏ vi khuẩn.

Đặt rau củ quả dưới vòi nước lạnh đang chảy hoặc cho vào rổ rồi xả nước. Với các loại có vỏ cứng, nên dùng bàn chải chuyên dụng chà nhẹ bề mặt. Sau đó rửa lại kỹ bằng nước sạch và để ráo hoặc lau khô trước khi sử dụng.

Đặt rau củ quả dưới vòi nước lạnh đang chảy hoặc cho vào rổ rồi xả nước. Với các loại có vỏ cứng, nên dùng bàn chải chuyên dụng chà nhẹ bề mặt Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Rửa bằng giấm

Giấm cũng có thể hỗ trợ làm sạch rau củ quả.

Với các loại quả nhỏ như việt quất, anh đào, cà chua bi hoặc bắp cải tí hon, có thể pha một lượng nhỏ giấm với nước rồi ngâm trong vài phút. Sau đó rửa lại thật kỹ bằng nước sạch và để ráo.

Đối với các loại có kích thước lớn như táo, đào, ớt chuông hoặc bông cải xanh, có thể pha giấm với nước vào bình xịt, xịt đều lên bề mặt, để vài phút rồi rửa sạch lại bằng nước trước khi sử dụng.

Rửa bằng baking soda

Baking soda cũng giúp loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn và một phần thuốc bảo vệ thực vật bám trên rau củ quả.

Pha 1 thìa cà phê baking soda với 2 cốc nước lạnh rồi cho rau củ quả vào ngâm ít nhất 12 phút. Trong quá trình ngâm nên đảo đều để dung dịch tiếp xúc với toàn bộ bề mặt. Với các loại có vỏ cứng, có thể dùng bàn chải chà nhẹ trước khi rửa lại bằng nước sạch và để ráo.

Vì sao cần rửa rau củ quả?

Dù là rau củ quả hữu cơ hay được sản xuất theo phương pháp thông thường, việc rửa sạch vẫn giúp loại bỏ bụi đất, vi khuẩn và giảm một phần lượng thuốc bảo vệ thực vật bám trên bề mặt.

Các vi khuẩn như E. coli và Salmonella không thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng có thể gây bệnh nếu xâm nhập vào cơ thể qua thực phẩm.

Tuy nhiên, việc rửa hoặc ngâm chỉ giúp giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật trên bề mặt, chứ không thể loại bỏ hoàn toàn.

Những lưu ý khi làm sạch rau củ quả

Không nên rửa rau củ quả bằng nước rửa chén, xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thương mại vì rau củ quả có thể hấp thụ các hóa chất này, gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nên chọn rau củ quả còn nguyên vẹn, không bị dập nát hoặc hư hỏng. Trong quá trình chế biến, tránh đặt rau củ quả tươi lên bề mặt hoặc đĩa từng đựng thịt sống, gia cầm, hải sản hoặc trứng sống nếu chưa được làm sạch để hạn chế nhiễm khuẩn chéo.

Ngoài ra, cần bảo quản rau củ quả riêng với thực phẩm sống. Các loại đã cắt sẵn hoặc dễ hỏng nên được bảo quản trong tủ lạnh ở nhiệt độ 4,4°C trở xuống.