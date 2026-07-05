Suy thận đến mức nào mới cần chạy thận?

Một người có cần chạy thận để lọc máu hay không sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ các chỉ số xét nghiệm, triệu chứng, mức độ biến chứng và tình trạng sức khỏe của từng người, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Khi bệnh thận đã ở giai đoạn tiến triển, chạy thận sẽ giúp thực hiện một phần chức năng lọc máu, loại bỏ chất thải ẢNH MINH HỌA: N.QUÝ TẠO TỪ AI

Chạy thận khi thận không còn đảm nhiệm được chức năng lọc máu

Chạy thận, hay còn gọi là lọc máu, là phương pháp thay thế một phần chức năng của thận. Phương pháp này được sử dụng khi thận không còn đủ khả năng loại bỏ chất thải, nước dư thừa và các chức năng khác.

Hiện nay, hai phương pháp phổ biến nhất là chạy thận nhân tạo và lọc màng bụng. Với một số bệnh nhân, cách lâu dài là ghép thận, giúp cải thiện đáng kể chất lượng sống cho người bệnh.

Nếu thận suy quá nặng, chạy thận sẽ giúp cơ thể tiếp tục loại bỏ độc tố và duy trì các chức năng thiết yếu. Bác sĩ sẽ chỉ định chạy thận khi người bệnh xuất hiện các triệu chứng, biến chứng cho thấy thận không còn hoạt động hiệu quả.

Không chỉ dựa vào chỉ số eGFR

Quyết định chạy thận thường dựa trên chỉ số mức lọc cầu thận (eGFR) kết hợp với các triệu chứng lâm sàng. eGFR là chỉ số ước tính mức lọc cầu thận, cho thấy khả năng lọc máu của thận. Khi eGFR giảm xuống dưới 15 mL/phút/1,73 m², người bệnh được xếp vào giai đoạn 5, tức giai đoạn cuối của bệnh thận mạn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tất cả bệnh nhân đều phải bắt đầu chạy thận ngay lập tức. Trên thực tế, có những người dù eGFR đã rất thấp nhưng vẫn chưa xuất hiện triệu chứng rõ rệt. Họ vẫn có thể tiếp tục được điều trị dưới sự theo dõi chặt chẽ của bác sĩ.

Triệu chứng và biến chứng quyết định thời điểm chạy thận

Ngược lại, cũng có những trường hợp eGFR chưa giảm quá nhiều nhưng đã xuất hiện các biến chứng nghiêm trọng như phù phổi, tăng kali máu hoặc hội chứng urê huyết. Lúc này, chạy thận cần sớm được thực hiện.

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Clinical Journal of the American Society of Nephrology cho thấy quyết định bắt đầu chạy thận nên dựa vào triệu chứng và biến chứng của suy thận hơn là chỉ số eGFR đơn thuần.

Theo các hướng dẫn quốc tế, phần lớn bệnh nhân bắt đầu chạy thận khi eGFR khoảng 5-10 mL/phút/1,73 m². Tuy nhiên, đây chỉ là mốc tham khảo. Điều quan trọng nhất vẫn là triệu chứng lâm sàng và mức độ ảnh hưởng của suy thận đến sức khỏe người bệnh. Những triệu chứng lâm sàng này thường là hội chứng urê huyết, cơ thể giữ quá nhiều nước, rối loạn điện giải, toan chuyển hóa không kiểm soát được hay tình trạng suy dinh dưỡng ngày càng nặng.

Cần theo dõi sớm từ giai đoạn 4 của bệnh thận mạn

Một điều cần lưu ý ở bệnh thận mạn, khi đã tiến triển đến giai đoạn 4 hoặc đầu giai đoạn 5 thì người bệnh cần được bác sĩ theo dõi định kỳ. Điều này rất cần thiết để chuẩn bị cho các phương án điều trị về sau, theo Healthline.