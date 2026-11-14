Tăng cân không rõ lý do: Khi nào là dấu hiệu cảnh báo bệnh thận?

Thận đảm nhiệm nhiệm vụ lọc chất thải, điều hòa điện giải và duy trì cân bằng dịch trong cơ thể. Khi cơ quan này bị tổn thương, khả năng đào thải nước và muối dư thừa có thể suy giảm, khiến chất lỏng tích tụ trong các mô và làm cân nặng tăng lên.

Tiến sĩ Alana Biggers, bác sĩ nội khoa, giảng viên y khoa và nhà nghiên cứu y tế công cộng tại Đại học Illinois ở Chicago (Mỹ), giải thích mối liên hệ giữa tình trạng tăng cân và bệnh thận, theo trang tin sức khỏe Healthline.

Tăng cân không rõ nguyên nhân cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo chức năng thận đang suy giảm Ảnh: P.H tạo từ AI

Tăng cân do bệnh thận khác gì với tăng cân thông thường?

Tăng cân liên quan đến bệnh thận thường xuất phát từ tình trạng giữ nước, không phải do tích tụ mỡ như trong béo phì. Khi thận bị tổn thương, cơ quan này không còn khả năng lọc và đào thải lượng dịch dư thừa hiệu quả, khiến nước tích tụ trong máu và các mô.

Theo đó, chỉ cần cơ thể giữ lại vài lít dịch, cân nặng đã có thể tăng lên đáng kể. Một lít nước tương đương khoảng 1 kg, vì vậy tình trạng ứ dịch có thể khiến cân nặng thay đổi nhanh chóng.

Điểm đáng chú ý là việc điều chỉnh chế độ ăn hoặc tăng cường vận động không thể trực tiếp loại bỏ lượng dịch dư thừa này. Cân nặng chỉ có thể cải thiện khi nguyên nhân gây giữ nước được kiểm soát và lượng dịch tích tụ được xử lý bằng phương pháp phù hợp.

Nếu bệnh thận mạn không được phát hiện và kiểm soát, tổn thương có thể tiếp tục tiến triển, dẫn đến suy thận hoặc bệnh thận giai đoạn cuối.

Tăng cân do giữ nước thường xuất hiện ở giai đoạn nào?

Khi chức năng lọc của thận suy giảm, khả năng điều hòa các chất điện giải như natri, kali và phốt pho cũng có thể bị ảnh hưởng. Những chất này vốn cần thiết cho hoạt động bình thường của cơ thể, nhưng nếu mất cân bằng hoặc tích tụ quá mức trong máu, chúng có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe.

Sự thay đổi nồng độ các chất điện giải có thể ảnh hưởng đến huyết áp, nhịp tim và quá trình phân bố dịch trong cơ thể. Đặc biệt, khi tổn thương thận tiến triển, khả năng đào thải nước qua nước tiểu ngày càng suy giảm, khiến dịch tích tụ và gây tăng cân.

Tình trạng giữ nước thường đáng chú ý hơn ở những giai đoạn bệnh thận tiến triển hoặc giai đoạn cuối, khi chức năng lọc của thận đã suy giảm nghiêm trọng.