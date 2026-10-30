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    Tưởng chỉ là tăng cân: 3 biểu hiện cảnh báo liên quan đến rối loạn nội tiết

    Ngọc Quý
    Ngọc Quý
    Tăng cân thường được cho là hệ quả của ăn nhiều, ít vận động. Thế nhưng, nếu tăng cân không rõ nguyên nhân, đồng thời xuất hiện một số thay đổi bất thường của cơ thể, thì lý do thực sự có thể từ vấn đề nội tiết.

    Hoóc môn giúp điều hòa nhiều hoạt động quan trọng của cơ thể, từ chuyển hóa năng lượng, giấc ngủ đến chức năng sinh sản, sự phát triển của tóc, da. Khi cơ thể sản xuất quá nhiều hoặc quá ít một số hoóc môn, người bệnh sẽ xuất hiện những biểu hiện bất thường, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

    Tưởng chỉ là tăng cân: 3 biểu hiện cảnh báo liên quan đến rối loạn nội tiết - Ảnh 1.

    Tăng cân không rõ nguyên nhân, kèm mệt mỏi kéo dài có khả năng do suy giáp

    ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

    Nếu tăng cân kèm theo các dấu hiệu sau thì rất có thể nguyên nhân là do vấn đề nội tiết:

    Tăng cân không rõ nguyên nhân, kèm mệt mỏi kéo dài

    Cân nặng tăng dần thường liên quan đến chế độ ăn uống, mức độ vận động, giấc ngủ, tuổi tác hoặc tác dụng phụ của một số loại thuốc. Tuy nhiên, nếu cân nặng tăng mà không có thay đổi đáng kể trong sinh hoạt, đồng thời cơ thể thường xuyên mệt mỏi, người bệnh nên chú ý đến khả năng suy giáp.

    Tuyến giáp nằm ở phía trước cổ, có nhiệm vụ tiết hoóc môn giúp điều hòa quá trình chuyển hóa năng lượng. Suy giáp xảy ra khi tuyến giáp không tiết đủ hoóc môn để đáp ứng nhu cầu của cơ thể, bác sĩ nội tiết Robert Smallridge tại tổ chức y tế phi lợi nhuận Mayo Clinic (Mỹ) cho biết.

    Tình trạng này khiến người bệnh tăng cân, mệt mỏi, dễ cảm thấy lạnh, táo bón và khó tập trung. Một số người còn bị khô da, tóc mỏng đi hoặc đau cơ, đau khớp.

    Những thay đổi bất thường trên da

    Một trong những nguyên nhân tích mỡ bụng phổ biến nhất là do ăn uống dư thừa calo, ít vận động, thiếu ngủ. Tuy nhiên, nếu vòng bụng tăng đi kèm những biểu hiện bất thường trên da, người bệnh nên chú ý đến khả năng có vấn đề về nội tiết và chuyển hóa.

    Chẳng hạn, hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) sẽ tăng cân, kinh nguyệt không đều, nổi mụn kéo dài hoặc mọc lông nhiều hơn ở mặt và cơ thể. Một số người mắc PCOS còn gặp tình trạng kháng insulin. Hệ quả là gây ra những mảng da sẫm màu, dày hơn bình thường, có bề mặt giống nhung, thường xuất hiện ở cổ, nách hoặc bẹn.

    Mụn trứng cá tăng lên, lông mặt mọc nhiều

    Mụn trứng cá và lông mặt mọc nhiều thường bị xem là vấn đề về thẩm mỹ. Tuy nhiên, khi các biểu hiện này xuất hiện cùng với tăng cân hoặc kinh nguyệt thất thường, chúng có thể là dấu hiệu cảnh báo sự thay đổi của hoóc môn androgen.

    Androgen là nhóm hoóc môn có ở cả nam và nữ. Khi nồng độ androgen tăng cao hoặc nang lông nhạy cảm hơn với hoóc môn này, phụ nữ sẽ mọc lông đậm màu ở cằm, môi trên, ngực hoặc bụng. Da cũng tiết nhiều dầu hơn, khiến mụn trứng cá xuất hiện dai dẳng, đặc biệt ở những người trước đó ít bị mụn, theo Verywell Health.

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