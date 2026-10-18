Ăn khoai lang lúc nào tốt nhất? Điều nhiều người có thể chưa biết

Khoai lang có thể góp mặt trong bữa sáng, bữa trưa hoặc bữa tối. Chất xơ trong loại củ này hỗ trợ tiêu hóa, còn carbohydrate cung cấp năng lượng cho các hoạt động hằng ngày, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Khoai lang giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, có thể dùng trong nhiều bữa ăn Ảnh: P.H tạo từ AI

Khoai lang bổ sung nhiều dưỡng chất

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), một củ khoai lang nướng cỡ vừa, cung cấp khoảng 180 calo, có khoảng 4 g protein, 41 g carbohydrate và 6,6 g chất xơ. Khoai lang còn chứa kali, vitamin C và beta-carotene - tiền chất được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A. Những dưỡng chất này góp phần duy trì sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, hàm lượng dinh dưỡng thực tế có thể thay đổi tùy kích cỡ củ và cách chế biến.

Ăn khoai lang giúp no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Chất xơ trong khoai lang có thể giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ hoạt động tiêu hóa và góp phần kiểm soát lượng thức ăn nạp vào. Khi thay thế một phần thực phẩm giàu năng lượng nhưng ít chất xơ bằng khoai lang, món ăn này có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Khoai lang có thể dùng vào bữa sáng hoặc bữa trưa để bổ sung năng lượng. Nếu ăn vào bữa tối, nên điều chỉnh khẩu phần theo nhu cầu và kết hợp với nguồn đạm, rau củ phù hợp.

Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy ăn khoai lang vào một thời điểm cụ thể trong ngày giúp giảm cân tốt hơn. Hiệu quả còn phụ thuộc tổng lượng năng lượng tiêu thụ, chế độ ăn và mức độ vận động.

Ăn khoai lang buổi sáng có tốt hơn?

Khoai lang chứa carbohydrate, gồm tinh bột và chất xơ, giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể. Ăn khoai lang vào buổi sáng là lựa chọn phù hợp với nhiều người, nhất là khi kết hợp cùng trứng, sữa chua không đường hoặc nguồn protein khác để bữa ăn cân đối hơn.

Tuy nhiên, đáp ứng đường huyết sau ăn còn phụ thuộc khẩu phần, cách chế biến và thực phẩm ăn kèm. Người mắc tiểu đường nên chú ý lượng carbohydrate trong bữa ăn, theo dõi đường huyết và điều chỉnh khẩu phần theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Những trường hợp cần lưu ý

Khoai lang là thực phẩm lành mạnh với đa số mọi người, nhưng một số trường hợp cần điều chỉnh lượng ăn:

Người phải hạn chế chất xơ: Có thể cần điều chỉnh khẩu phần theo tình trạng bệnh đường tiêu hóa và hướng dẫn chuyên môn.

Người mắc bệnh thận cần kiểm soát kali: Khoai lang chứa kali, vì vậy lượng ăn cần phù hợp với chức năng thận và kết quả xét nghiệm.

Người có tiền sử sỏi thận: Không nên tự loại bỏ khoai lang khỏi thực đơn chỉ vì lo ngại oxalat. Chế độ ăn cần dựa trên loại sỏi và tư vấn của bác sĩ.

Khoai lang có thể được dùng vào nhiều thời điểm trong ngày. Điều quan trọng là ăn với khẩu phần phù hợp, ưu tiên cách chế biến lành mạnh và kết hợp đa dạng thực phẩm để tận dụng giá trị dinh dưỡng của loại củ này.