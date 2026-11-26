Nguyễn Lực đang trở thành nhân tố quan trọng nhất của U.17 Việt Nam như thế nào?

Với 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo sau 2 lượt trận tại FIFA U.17 World Cup Qatar 2026, Nguyễn Lực đang cho thấy tầm ảnh hưởng đặc biệt trong lối chơi của đội tuyển U.17 Việt Nam. Không chỉ trực tiếp mang về những bàn thắng, tiền vệ này còn là mắt xích quan trọng trong hệ thống tấn công của HLV Cristiano Roland.