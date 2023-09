Highlights VBA 2023: Saigon Heat, Nha Trang Dolphins đấu trận kịch tính nhất kể từ đầu mùa

Highlights VBA: Saigon Heat, Nha Trang Dolphins đấu trận kịch tính nhất mùa 2023

Bữa tiệc tràn đầy cảm xúc ở chung kết VBA 2023

Trước trận tranh vô địch đầu tiên, nhờ giải quyết sớm đối thủ ở bán kết, cả Saigon Heat và Nha Trang Dolphins đều có gần một tuần để nghỉ ngơi. Vì có vị trí cao hơn ở vòng bảng, đương kim vô địch Saigon Heat được thi đấu tại sân nhà trước, với sự cổ vũ của đông đảo khán giả TP.HCM. Dù làm khách, đại diện Nha Trang vẫn có điểm tựa là phong độ thăng hoa với 7 trận bất bại gần đây.

Nha Trang Dolphins là đội mở điểm và liên tục kiểm soát bóng. Bên cạnh sự ổn định của dàn cầu thủ chủ lực, bộ đôi nội binh Huỳnh Vĩnh Quang và Nguyễn Phúc Vinh đã tỏa sáng, giúp đội bóng HLV Predrag Lukic tăng tốc chóng mặt và dẫn với tỷ số 20-6. Không để người hâm mộ sân nhà lo lắng, bộ đôi át chủ bài của Saigon Heat gồm Kentrell Barkley và Hassan Thomas ngay lập tức lên tiếng ở 2 đầu sân để bám sát đối thủ, với tỷ số 19-25, rồi 26-27 và dẫn ngược 66-58.

Dominique Tham (giữa) chơi nổi bật bên phía Nha Trang Dolphins VBA

Từ đây, 2 đội đã chơi giằng co quyết liệt, đưa trận đấu vào hiệp phụ đầu tiên với tỷ số 78-78. Ở thời gian thêm giờ, Saigon Heat và Nha Trang Dolphins vẫn bất phân thắng bại, cầm chân nhau 86-86. Sau diễn biến khó tin này, lần đầu tiên tại VBA 2023, 2 đội phải bước vào hiệp phụ cân não thứ 2 để phân định thắng thua. Chung cuộc, sau 2 hiệp phụ căng thẳng, Saigon Heat là đội chiến thắng với tỷ số sít sao 98-95.

Kentrell Barkley của Saigon Heat là chủ nhân danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận với 33 điểm, 21 rebounds (bắt bóng) và 7 kiến tạo. "Chúng tôi rất hạnh phúc với kết quả hôm nay. Đối thủ của chúng tôi chơi quá hay. Tuy nhiên, toàn đội đã có những cú ném tuyệt vời không kém. Tôi rất tự hào về những đồng đội của mình. Chuỗi trận chung kết này rất khó khăn và chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để mang về niềm vui chiến thắng", Kentrell Barkley chia sẻ.

Chung kết VBA 2023 tranh tài theo thể thức "best of five" (đấu 5 thắng 3). Theo đó, 2 đội sẽ đấu tối đa 5 trận, đội giành 3 chiến thắng trước sẽ lên ngôi vô địch. Với chiến thắng trên, đương kim vô địch Saigon Heat tạm dẫn trước Nha Trang Dolphins với tỷ số 1-0 ở loạt trận chung kết.