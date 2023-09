Highlights VBA 2023: Sao Việt kiều giúp Nha Trang Dolphin đứng trước cơ hội lịch sử

Tại trận mở màn cặp bán kết 2 VBA 2023 giữa Nha Trang Dolphins và Hanoi Buffaloes, đội bóng phố biển có lợi thế sân nhà. Đây cũng là lần duy nhất ở vòng bán kết này, thầy trò HLV Predrag Lukic được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả TP.Nha Trang. Ít ngày trước cuộc so tài này, lực lượng Hanoi Buffaloes có biến động đáng kể khi chia tay ngoại binh Anthony January. Trụ cột của đội bóng thủ đô trong xuyên suốt vòng bảng bị dính chấn thương và được thay thế bởi Lenny Daniel.



Trước giờ bóng lăn, HLV Erik Rashad của Hanoi Buffaloes gây chú ý khi điền tên Trần Minh Hiếu vào đội hình xuất phát. Tiền phong sở hữu thể hình vạm vỡ này từng là "khắc tinh" của Dominique Tham ở khu vực cận rổ. Tuy nhiên, đó chỉ là câu chuyện của mùa trước. Còn hiện tại, tay ném Việt kiều của Nha Trang Dolphins đã khác. Cụ thể, từ đầu mùa, Dominique Tham đã mở rộng đáng kể phạm vi hoạt động cũng như trình diễn bộ kỹ năng mới linh hoạt hơn. Tiền phong cao 1,95 m này như hổ mọc thêm cánh khi được đón những đường chuyền như ảo thuật của Madarious Gibbs. Sự biến hóa của bộ đôi này giúp Nha Trang Dolphins nhập cuộc đầy thuận lợi và dẫn trước Hanoi Buffaloes ngay ở hiệp đầu tiên với tỷ số 25-17. Lợi thế được đội bóng phố biển duy trì đến cuối trận để giành chiến thắng chung cuộc một cách thuyết phục trước Hanoi Buffaloes với tỷ số 85-61.

Dominique Tham (32) đang có phong độ cao trong màu áo Nha Trang Dolphins VBA

Madarious Gibbs của Nha Trang Dolphins nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận với 18 điểm, 10 kiến tạo và 3 cướp bóng. Dominique Tham cũng có 26 điểm. "Chúng tôi đã có một trận đấu tuyệt vời. Toàn đội đã giữ sự tập trung cao độ và thi đấu toàn tâm ở mọi phương diện, đặc biệt là khâu phòng ngự. Trận đấu sắp tới tại Hà Nội sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn sẽ cố giữ phong độ này và giành chiến thắng như hôm nay", Madarious Gibbs chia sẻ.

Sau trận này, Nha Trang Dolphins tiếp tục bảo vệ được thành tích bất bại trên sân nhà (8 trận). Đội bóng được thành lập sau cùng của VBA đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên đặt chân vào chung kết. Cụ thể, ở vòng bán kết này, 2 đội tranh tài theo thể thức "best of three" (đấu 3 thắng 2) và đội giành 2 chiến thắng sẽ đi tiếp. Vì vậy, sau thắng lợi thuyết phục ở lượt trận đầu tiên của cặp bán kết 2, Nha Trang Dolphins chỉ còn cách trang sử mới 1 trận thắng nữa. Tuy nhiên, thử thách sắp tới của thầy trò HLV Predrag Lukic là không hề nhỏ khi á quân VBA Hanoi Buffaloes sẽ được tiếp sức bởi đông đảo người hâm mộ tại sân nhà Hoàng Mai.