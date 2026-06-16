Hình ảnh công an xuất hiện tại chung cư vụ hành hung do phí gửi xe 160.000 đồng

Theo ghi nhận của Thanh Niên, chiều 16.6, tại chung cư New Horizon (P.Vĩnh Tuy, Hà Nội) nhiều cán bộ công an xuất hiện tại khu vực hiện trường liên quan đến vụ hành hung khi thắc mắc tiền gửi ô tô 160.000 đồng.

Lực lượng công an xuất hiện tại chung cư New Horizon thu hút sự chú ý của người dân ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo quan sát, lực lượng công an xuất hiện vào khoảng 14 giờ 30, đi cùng là một số nhân viên bảo vệ. Cảnh sát kiểm tra một số khu vực tại chung cư rồi di chuyển xuống hầm gửi xe. Đến khoảng 16 giờ, một số cán bộ bắt đầu rời khỏi hiện trường.

Sự xuất hiện của các cán bộ công an khiến nhiều cư dân tại sảnh chung cư New Horizon chú ý và bàn tán xôn xao. Họ luôn theo dõi từng hoạt động của cảnh sát.

Công an xuất hiện tại nhiều khu vực của chung cư New Horizon ẢNH: ĐÌNH HUY

Một số cán bộ di chuyển xuống hầm gửi xe, nơi diễn ra vụ hành hung ẢNH: ĐÌNH HUY

Công an có mặt tại sảnh chung cư New Horizon rất lâu ẢNH: ĐÌNH HUY

Một cư dân tại tòa nhà cho hay, do vụ việc xảy ra vào ban đêm nên họ chỉ nắm được thông tin trên các phương tiện truyền thông.

Trong khi đó, một đại diện Ban quản trị chung cư New Horizon cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, một số cư dân tại đây cũng từng phản ánh bị các "đối tượng xăm trổ" gây chuyện.

Cũng liên quan đến sự việc trên, chiều 16.6, một lãnh đạo Công an P.Vĩnh Tuy (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 3 bảo vệ tại chung cư New Horizon là Vũ Anh Dũng (54 tuổi, ở P.Hai Bà Trưng, Hà Nội), Đặng Trung Hiếu (18 tuổi, ở P.Tương Mai, Hà Nội) và Nguyễn Việt Hoàng (19 tuổi, ở xã Thịnh Minh, Phú Thọ) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo trình báo của anh T.M.H (42 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội), tối 14.6, anh cùng vợ và 2 con đến nhà một người quen ở chung cư New Horizon. Tài xế N.M.D lái ô tô chở gia đình anh H. vào gửi xe ở hầm chung cư này.

Đến khi ra về, anh D. được báo tiền gửi ô tô là 160.000 đồng. Thấy không thỏa đáng, tài xế đề nghị lấy biên lai và mâu thuẫn xuất phát từ thời điểm này. Sau đó, tài xế và anh H. có lời qua tiếng lại với một số người được cho là nhân viên bảo vệ hầm chung cư.

Quá trình này, anh H. dùng điện thoại quay lại và bị một người mặc áo đen đá vỡ điện thoại iPhone 14 Promax. Ngay sau đó, người mặc áo đen này tiếp tục hành hung, dùng hung khí tấn công anh H. và tài xế D.

Anh H. sau đó bị chấn thương phần mềm, phải khâu 3 mũi ở vùng đầu. Còn tài xế D. bị gãy ngón tay, vùng đầu cũng bị khâu nhiều mũi. Ngoài ra, cả hai người còn bị nhiều thương tích phần mềm khác trên cơ thể.

Hầm chung cư nơi xảy ra vụ việc ẢNH: ĐÌNH HUY

Ông Nguyễn Hồng Quân, đại diện Ban quản trị chung cư New Horizon, cho biết vụ việc xảy ra vào 0 giờ 10 - 0 giờ 40 ngày 15.6.

Sau khi xảy ra vụ việc, Ban quản trị chung cư New Horizon cũng đã trao đổi sơ bộ với nhân viên bảo vệ. Qua đó, xác định nguyên nhân ban đầu của vụ việc là do bất đồng liên quan đến phí gửi ô tô dưới hầm. Sau đó, nhân viên này gọi thêm người xuống giải quyết. Trong quá trình lời qua tiếng lại, phía bảo vệ trông giữ ô tô không kiềm chế được nên đã xảy ra hành vi đánh người.

"Ban quản trị và ban quản lý tòa nhà đang phối hợp, hỗ trợ cơ quan công an làm rõ toàn bộ vụ việc. 2 nạn nhân vẫn đang được điều trị tại bệnh viện", ông Quân cho hay.