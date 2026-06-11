Hình ảnh đầy cảm xúc của sĩ tử TP.HCM trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT

Chiều 11.6, sau ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, nhiều sĩ tử TP.HCM bước ra khỏi điểm thi với đủ cung bậc cảm xúc. Có em nở nụ cười nhẹ nhõm, có em lặng lẽ suy ngẫm về bài làm vừa hoàn thành.
Chiều 11.6, sau ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, nhiều thí sinh tại TP.HCM rời phòng thi với tâm trạng nhẹ nhõm, thoải mái.
Tại Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Xuân Hoà), sau những giờ làm bài, các em ra về trong sự đón đợi của phụ huynh, mang theo cả những lời động viên, cái ôm như một điểm tựa tinh thần trong ngày thi đầu tiên.
Sự hiện diện của cha mẹ là nguồn động viên tinh thần lớn đối với các sĩ tử trong ngày thi đầu tiên
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