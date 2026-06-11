Hình ảnh đầy cảm xúc của sĩ tử TP.HCM trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT

Chiều 11.6, sau ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, nhiều thí sinh tại TP.HCM rời phòng thi với tâm trạng nhẹ nhõm, thoải mái.

Tại Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Xuân Hoà), sau những giờ làm bài, các em ra về trong sự đón đợi của phụ huynh, mang theo cả những lời động viên, cái ôm như một điểm tựa tinh thần trong ngày thi đầu tiên.

Tại điểm thi Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (P.Chợ Quán, TP.HCM), nhiều phụ huynh đưa con đến từ sớm để các em tự tin bước vào buổi thi đầu tiên ẢNH: NHẬT THỊNH

Những cái ôm động viên của cha mẹ tiếp thêm tự tin cho sĩ tử trước giờ thi ẢNH: NHẬT THỊNH

Trước giờ thi, cha mẹ dành cho con những lời động viên giản dị nhưng đầy yêu thương ẢNH: NHẬT THỊNH

Sự hiện diện của cha mẹ là nguồn động viên tinh thần lớn đối với các sĩ tử trong ngày thi đầu tiên ẢNH: NHẬT THỊNH

Thí sinh rạng rỡ trước giờ thi môn văn tại Trường THPT Võ Thị Sáu (phường Gia Định) ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nụ cười rạng rỡ của em Hoàng Phúc khi được các tình nguyện viên hỗ trợ vào điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (P.Xuân Hòa) dự thi môn toán ẢNH: NHẬT THỊNH

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là lần thứ hai triển khai đầy đủ theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và là lần đầu tiên được tổ chức trong mô hình hành chính mới với 34 tỉnh, thành phố ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Giám thị thực hiện kiểm tra giấy tờ, căn cước công dân của thí sinh trước khi vào phòng thi ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hôm nay là ngày thi với hai môn ngữ văn và toán, những môn thi quan trọng, thường tạo áp lực lớn cho thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo Bộ GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.000 em so với năm 2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Thí sinh căng thẳng trước giờ thi môn toán, môn thi quan trọng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT ẢNH: NHẬT THỊNH

Cha mẹ ngóng đợi bên ngoài điểm thi, dõi theo từng bước con vào phòng thi trong tâm trạng hồi hộp ẢNH: NHẬT THỊNH

Thí sinh hoàn thành bài thi môn toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, rời phòng thi với nhiều cảm xúc khác nhau ẢNH: NHẬT THỊNH

Nụ cười rạng rỡ của thí sinh khi gặp lại mẹ sau giờ thi, xua tan những căng thẳng vừa trải qua trong phòng thi ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau môn thi toán kéo dài 90 phút vào chiều nay, thí sinh tiếp tục thi 2 môn tự chọn vào ngày mai 12.6 ẢNH: NHẬT THỊNH

Các môn thi tự chọn bao gồm ngoại ngữ, hóa, lý, sinh, địa, sử, tin học, giáo dục kinh tế và pháp luật, công nghệ (định hướng nông nghiệp và định hướng công nghiệp) ẢNH: NHẬT THỊNH







