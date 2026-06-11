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Giáo dục

Hình ảnh đầy cảm xúc của sĩ tử TP.HCM trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT

Nhật Thịnh - Ngọc Dương
11/06/2026 18:07 GMT+7

Chiều 11.6, sau ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, nhiều sĩ tử TP.HCM bước ra khỏi điểm thi với đủ cung bậc cảm xúc. Có em nở nụ cười nhẹ nhõm, có em lặng lẽ suy ngẫm về bài làm vừa hoàn thành.

Chiều 11.6, sau ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, nhiều thí sinh tại TP.HCM rời phòng thi với tâm trạng nhẹ nhõm, thoải mái. 

Tại Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Xuân Hoà), sau những giờ làm bài, các em ra về trong sự đón đợi của phụ huynh, mang theo cả những lời động viên, cái ôm như một điểm tựa tinh thần trong ngày thi đầu tiên.

Hình ảnh đầy cảm xúc của sĩ tử TP.HCM trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 1.

Tại điểm thi Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (P.Chợ Quán, TP.HCM), nhiều phụ huynh đưa con đến từ sớm để các em tự tin bước vào buổi thi đầu tiên

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hình ảnh đầy cảm xúc của sĩ tử TP.HCM trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 2.

Những cái ôm động viên của cha mẹ tiếp thêm tự tin cho sĩ tử trước giờ thi

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hình ảnh đầy cảm xúc của sĩ tử TP.HCM trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 3.

Trước giờ thi, cha mẹ dành cho con những lời động viên giản dị nhưng đầy yêu thương

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hình ảnh đầy cảm xúc của sĩ tử TP.HCM trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 4.
Hình ảnh đầy cảm xúc của sĩ tử TP.HCM trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 5.
Hình ảnh đầy cảm xúc của sĩ tử TP.HCM trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 6.

Sự hiện diện của cha mẹ là nguồn động viên tinh thần lớn đối với các sĩ tử trong ngày thi đầu tiên

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hình ảnh đầy cảm xúc của sĩ tử TP.HCM trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 7.

Thí sinh rạng rỡ trước giờ thi môn văn tại Trường THPT Võ Thị Sáu (phường Gia Định)

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hình ảnh đầy cảm xúc của sĩ tử TP.HCM trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 8.

Nụ cười rạng rỡ của em Hoàng Phúc khi được các tình nguyện viên hỗ trợ vào điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (P.Xuân Hòa) dự thi môn toán

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hình ảnh đầy cảm xúc của sĩ tử TP.HCM trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 9.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là lần thứ hai triển khai đầy đủ theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và là lần đầu tiên được tổ chức trong mô hình hành chính mới với 34 tỉnh, thành phố

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hình ảnh đầy cảm xúc của sĩ tử TP.HCM trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 10.

Giám thị thực hiện kiểm tra giấy tờ, căn cước công dân của thí sinh trước khi vào phòng thi

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hình ảnh đầy cảm xúc của sĩ tử TP.HCM trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 11.

Hôm nay là ngày thi với hai môn ngữ văn và toán, những môn thi quan trọng, thường tạo áp lực lớn cho thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hình ảnh đầy cảm xúc của sĩ tử TP.HCM trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 12.

Theo Bộ GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.000 em so với năm 2025

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hình ảnh đầy cảm xúc của sĩ tử TP.HCM trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 13.

Thí sinh căng thẳng trước giờ thi môn toán, môn thi quan trọng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hình ảnh đầy cảm xúc của sĩ tử TP.HCM trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 14.

Cha mẹ ngóng đợi bên ngoài điểm thi, dõi theo từng bước con vào phòng thi trong tâm trạng hồi hộp

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hình ảnh đầy cảm xúc của sĩ tử TP.HCM trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 15.

Thí sinh hoàn thành bài thi môn toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, rời phòng thi với nhiều cảm xúc khác nhau

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hình ảnh đầy cảm xúc của sĩ tử TP.HCM trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 16.

Nụ cười rạng rỡ của thí sinh khi gặp lại mẹ sau giờ thi, xua tan những căng thẳng vừa trải qua trong phòng thi

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hình ảnh đầy cảm xúc của sĩ tử TP.HCM trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 17.

Sau môn thi toán kéo dài 90 phút vào chiều nay, thí sinh tiếp tục thi 2 môn tự chọn vào ngày mai 12.6

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hình ảnh đầy cảm xúc của sĩ tử TP.HCM trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 18.

Các môn thi tự chọn bao gồm ngoại ngữ, hóa, lý, sinh, địa, sử, tin học, giáo dục kinh tế và pháp luật, công nghệ (định hướng nông nghiệp và định hướng công nghiệp)

ẢNH: NHẬT THỊNH



 

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