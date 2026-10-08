Hình ảnh gây xôn xao của diễn viên Doãn Quốc Đam

Nhà sản xuất Người mẹ xấu vừa hé lộ những thước phim đầu tiên. Đây là tác phẩm điện ảnh tiếp theo của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường sau thành công của Thiên đường máu. Ngoài nghệ sĩ Hồng Đào và Steven Nguyễn, phim còn có sự góp mặt của NSƯT Kim Phương, diễn viên Kiều Trinh, diễn viên Doãn Quốc Đam, diễn viên Hứa Minh Đạt.

Hình ảnh mới của Doãn Quốc Đam

Trong đó, tạo hình của Doãn Quốc Đam được nhiều người quan tâm. Ở teaser được đăng tải, dù vai diễn của anh chưa được thể hiện rõ nét nhưng khán giả có thể đoán nam diễn viên sẽ hóa thân thành một tay giang hồ cộm cán. Đáng chú ý, việc xuất hiện với kiểu tóc dài cùng gương mặt sắc lạnh của Doãn Quốc Đam khiến khán giả kỳ vọng anh và Steven Nguyễn sẽ có những pha hành động ấn tượng trên màn ảnh rộng.

Doãn Quốc Đam trong phim Người mẹ xấu Ảnh: NSX

Thời gian qua, bên cạnh ghi dấu ấn ở lĩnh vực phim truyền hình, Doãn Quốc Đam còn thử sức ở điện ảnh. Anh nhiều lần vào Nam tham gia các tác phẩm như Truy tìm long diên hương, Quỷ nhập tràng 2… cho thấy sự biến hóa qua từng dạng nhân vật. Nam diễn viên chia sẻ bản thân muốn phát triển song song ở cả hai lĩnh vực, vì mỗi mảng đều mang lại sự thú vị riêng. Thay vì đặt áp lực khi làm phim, Doãn Quốc Đam chọn tập trung cho nhân vật. Anh sẵn sàng đón nhận những lời khen chê, nhưng chắt lọc để rút kinh nghiệm, hoàn thiện trong những vai diễn tiếp theo.

Steven Nguyễn sau 2 phim trăm tỉ

Bên cạnh Doãn Quốc Đam, mối quan hệ mẹ - con giữa Hồng Đào và Steven Nguyễn trong Người mẹ xấu khiến khán giả tò mò. Nếu nữ diễn viên gây bất ngờ với một bà mẹ có nhiều “thói hư tật xấu” thì sao nam 9X lại ghi dấu bằng hình ảnh một người con có vẻ ngoài lạnh lùng, liên tục đối đầu với những thế lực giang hồ để bảo vệ mẹ. Sau Mưa đỏ và Trại buôn người, Steven Nguyễn tiếp tục có thêm một vai diễn với nhiều cảnh hành động trong phim của Hoàng Tuấn Cường.

Hồng Đào vào vai người mẹ với nhiều "thói hư tật xấu" trong phim mới Ảnh: NSX

Thông qua teaser trailer, khán giả có cơ hội chứng kiến những phân cảnh hành động liên tiếp, dồn dập với cường độ cao mà nhân vật Lạc phải thể hiện. Bản thân Steven Nguyễn đã phải dành rất nhiều tâm sức để luyện tập trước đó cũng như tập trung toàn bộ tinh thần, sức lực trong thời gian ghi hình. Anh cho biết lần này là một kiểu nhân vật rất mới so với những vai trước đây của mình.

Chia sẻ về lý do lựa chọn Steven Nguyễn cho vai diễn lần này, đạo diễn Hoàng Tuấn Cường cho biết mỹ nam phim Mưa đỏ là một diễn viên trẻ, có khả năng thực hiện những pha đánh đấm tốt. Chính điều này lại phù hợp với những yêu cầu dành cho vai Lạc trong phim. “Yếu tố hành động của phim rất cao nên Steven Nguyễn là một trong những lựa chọn rất phù hợp cho nhân vật”, đạo diễn cho hay.

Steven Nguyễn được Hoàng Tuấn Cường tin tưởng giao vai chính trong phim Người mẹ xấu Ảnh: NSX

Hồng Đào cho biết dù có mối quan hệ với đạo diễn Hoàng Tuấn Cường từ khá lâu và cũng lỡ hẹn vài lần nhưng lần này, sau khi đọc kịch bản, ngồi nói chuyện và bàn bạc về vai diễn, cô quyết định nhận lời. "Tôi từng đóng vai người mẹ hiền, người mẹ hy sinh nên bây giờ thử đóng vai người mẹ xấu xem như thế nào", nữ diễn viên bày tỏ. Đây cũng là điểm khiến cô vừa thắc mắc, vừa tò mò đồng thời rất háo hức với dự án lần này.

Nghệ sĩ Hồng Đào chia sẻ thêm: "Suốt quá trình chuẩn bị, tôi luôn phải suy nghĩ xem cách nào để có thể thể hiện được tất cả những cái xấu của một người trong mối quan hệ mẹ con". Thừa nhận không còn áp lực sau rất nhiều vai diễn thành công, nghệ sĩ Hồng Đào cho biết kỳ vọng lớn nhất với vai diễn lần này là cảm xúc mang đến cho khán giả.