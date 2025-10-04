Hình ảnh pháo tự hành PTH-130 của Việt Nam lần đầu xuất hiện

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra từ ngày 29.9 - 2.10 đã thành công tốt đẹp. Bên lề đại hội, nhiều đơn vị đã trưng bày hình ảnh, tài liệu, hiện vật, sản phẩm và công trình chào mừng.

Hình ảnh pháo tự hành PTH-130 do Học viện Kỹ thuật quân sự thiết kế, chế tạo ẢNH: TRẦN VĂN NHỊ

Hoạt động này có sự tham gia của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục Hậu cần - kỹ thuật, Binh chủng Thông tin liên lạc, Học viện Kỹ thuật quân sự, Cục Chính trị (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam), Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, Thư viện Quân đội và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel).

Trong đó, sản phẩm pháo tự hành PTH-130 của Học viện Kỹ thuật quân sự đã gây chú ý khi lần đầu ra mắt.

Theo Học viện Kỹ thuật quân sự, pháo tự hành PTH-130 thuộc đề tài KH-CN cấp Bộ Quốc phòng “nghiên cứu hoàn thiện thiết kế, chế tạo hệ thống pháo tự hành bánh lốp cỡ nòng 130 mm (PTH-130)”.

Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 (phải), tham quan sản phẩm ẢNH: TRẦN VĂN NHỊ

Đây là sản phẩm khoa học công nghệ đa ngành với sự tham gia thực hiện của nhiều khoa, viện, trung tâm chuyên ngành của Học viện Kỹ thuật quân sự như: Trung tâm Công nghệ, Khoa Cơ khí, Khoa Vũ khí, Viện Tích hợp hệ thống, Viện Cơ khí động lực, Viện Tên lửa và Kỹ thuật điều khiển do đại tá PGS-TS Phạm Quốc Hoàng, Chỉ huy trưởng Trung tâm Công nghệ, làm chủ nhiệm đề tài.

Pháo tự hành PTH-130 được nghiên cứu, thiết kế trên cơ sở tích hợp pháo 130 mm - M46 lên xe Kamaz 6560 (8x8) với các tính năng hiện đại, có khả năng cơ động linh hoạt, tự động hóa cao, tiệm cận với các loại pháo tự hành trên thế giới, phù hợp với nhu cầu và cách đánh của pháo binh.

Việc phát triển thành công pháo tự hành PTH-130 thể hiện khả năng sáng tạo và nghiên cứu của các nhà khoa học, khẳng định sự quyết tâm quốc phòng Việt Nam trong việc tự chủ, tự sản xuất và hiện đại hóa vũ khí, trang bị. Qua đó, tạo nền tảng cho việc đưa các sản phẩm quốc phòng do Học viện Kỹ thuật quân sự nghiên cứu, chế tạo vào trang bị trong quân đội.

Pháo tự hành PTH130-K255B do Học viện Kỹ thuật quân sự thiết kế ẢNH: ĐÌNH HUY

Trước đó, tại Triển lãm thành tựu đất nước (xã Đông Anh, Hà Nội), Học viện Kỹ thuật quân sự cũng công bố sản phẩm pháo tự hành PTH130-K255B do chính đơn vị này chủ trì, thiết kế, chế tạo.

Tổ hợp pháo tự hành này là đề tài cấp tổng cục, được chế tạo bằng cách đưa pháo M46 cỡ nòng 130 mm lên khung gầm xe tải việt dã KrAZ-255B (xe do Liên Xô sản xuất), giúp tăng khả năng cơ động và thích ứng với chiến tranh hiện đại.

PTH130-K255B có kíp pháo thủ 6 người, khối lượng toàn bộ 23,3 tấn; kích thước ở thế hành quân 10.650 x 2.060 x 3.540 mm, kích thước ở thế chiến đấu 11.755 x 3.200 x 7.450 mm.

Pháo có tầm bắn xa nhất là hơn 27 km; tốc độ bắn 5 - 8 viên/phút; sơ tốc đầu đạn 930 m/giây; phạm vi góc hướng từ âm 25 - 25 độ; phạm vi góc tầm từ 0 - 45 độ. Thời gian chuyển trạng thái từ hành quân sang chiến đấu là dưới 4 phút.