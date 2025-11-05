Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hình hài cầu Đại Ngãi 1 nối Cần Thơ và Vĩnh Long sau 1 năm khởi công

Nam Long
Nam Long
05/11/2025 12:04 GMT+7

Cầu Đại Ngãi 1 bắc qua sông Hậu, nối Cần Thơ và Vĩnh Long, đang dần thành hình sau 1 năm khởi công xây dựng.

Ngày 5.11, tin từ Ban Quản lý dự án (QLDA) 85 - Bộ Xây dựng cho biết, dự án cầu Đại Ngãi và đường dẫn 2 đầu được chia làm 2 gói thầu: gói thầu số 11-XL (cầu Đại Ngãi 2) đã hoàn thành, phần đường đang trong quá trình dở tải thi công cấp phối đá dăm và chuẩn bị thi công lớp bê tông nhựa; gói thầu số 15-XL (cầu Đại Ngãi 1) đảm bảo tiến độ.

- Ảnh 1.

Cầu Đại Ngãi 1 nối Vĩnh Long và TP.Cần Thơ đang dần thành hình

ẢNH: NAM LONG

Theo đó, trên công trường hiện có 44 mũi thi công. Trong đó, cầu Đại Ngãi 1 có 26 mũi thi công (10 mũi thi công cọc khoan nhồi, 12 mũi thi công bệ trụ và 4 mũi thi công tuyến) với tổng cộng 43 cán bộ kỹ thuật, 296 công nhân và 120 máy móc thiết bị.

- Ảnh 2.

Trụ cầu Đại Ngãi 1 đang được thi công phía bờ thuộc TP.Cần Thơ

ẢNH: NAM LONG

- Ảnh 3.

Công nhân thi công trên công trường

ẢNH: NAM LONG

Cụ thể, đào nền đường: 10.725/10.725 m3, đạt 100%; xử lý nền đất yếu, cắm bấc thấm: 0,6/0,6 km, đạt 100%; cọc xi măng đất: 0,16/0,16 km, đạt 100%; đắp nền K95 được 24.650/69.348 m3, đạt 35,54%; công trình cầu 1/1 cầu đang triển khai thi công đạt 100% (thi công 32.887/36.416 m cọc khoan nhồi, đạt 90%; đổ bê tông 23/48 mố, trụ cầu, đạt 48%; đúc 102/294 phiến dầm, đạt 35%).

- Ảnh 4.

Đơn vị thi công nền đường thuộc phía bờ Vĩnh Long

ẢNH: NAM LONG

- Ảnh 5.

Các trụ cầu Đại Ngãi 1 đang dần hình thành

ẢNH: NAM LONG

Riêng cầu Đại Ngãi 2 hiện có 6 mũi thi công nền đường, 7 mũi thi công cống ngang và 4 mũi thi công kè gia cố luồng Trần Đề.

Cụ thể, đào nền đường: 87.628/97.935 m3, đạt 89%; xử lý nền đất yếu đạt 100%; đắp nền K95: 629.915/701.658 m3, đạt 90%; đắp nền K98: 10.175/52.252 m3, đạt 19%; bê tông nhựa: 27.294/343.891 m2, đạt 8%; cống thoát nước các loại: 13/43 cống, đạt 30%; 6/6 cầu đang triển khai thi công đạt 100%.

- Ảnh 6.

Các công nhân tích cực làm việc ca 3 trên công trường

ẢNH: NAM LONG

- Ảnh 7.

Cầu Đại Ngãi 1 là cầu dây văng lớn thứ 2 Việt Nam

ẢNH: NAM LONG

- Ảnh 8.

Thi công nền đường ban đêm phía bờ Vĩnh Long

ẢNH: NAM LONG

- Ảnh 9.

Trụ cầu phía bờ TP.Cần Thơ đang dần được hoàn thiện

ẢNH: NAM LONG

Theo Ban QLDA 85, công trình cầu Đại Ngãi 2 đang được triển khai thi công bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, tiến độ thi công phần cầu vượt tiến độ được duyệt, tiến độ phần đường đang chậm. Dự kiến thảm bê tông nhựa trong tháng 12 này.

Cầu Đại Ngãi 1 đang triển khai thi công bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, tiến độ thi công cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Dự án cầu Đại Ngãi có tổng mức đầu tư gần 8.000 tỉ đồng. Tổng chiều dài tuyến khoảng 15,14 km. Điểm đầu giao với quốc lộ 54, thuộc xã Tiểu Cần, Vĩnh Long (trước đây là xã Hùng Hòa, H.Tiểu Cần, Trà Vinh). Điểm cuối giao với quốc lộ Nam Sông Hậu, xã Cù Lao Dung, TP.Cần Thơ (trước đây là xã Long Đức, H.Long Phú, Sóc Trăng).

Dự án gồm 2 công trình cầu chính là cầu Đại Ngãi 1 và cầu Đại Ngãi 2, do BQLDA 85 làm chủ đầu tư. Đây là cầu dây văng thứ 3 bắc qua sông Hậu, sau cầu Cần Thơ và cầu Vàm Cống.


Tin liên quan

Cận cảnh cầu Đại Ngãi 2 nối Trà Vinh và Sóc Trăng trước ngày thông xe

Cận cảnh cầu Đại Ngãi 2 nối Trà Vinh và Sóc Trăng trước ngày thông xe

Nhà thầu và chủ đầu tư đang ráo riết thi công cầu Đại Ngãi 2, nối Trà Vinh và Sóc Trăng, kịp thông xe vào kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Khám phá thêm chủ đề

cầu Đại Ngãi Cầu đại ngãi 1 Cầu đại ngãi 2 Vĩnh Long TP.Cần Thơ
Xem thêm bình luận