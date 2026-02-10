Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hình hài hầm chui gần 800 tỉ đưa vào khai thác tạm dịp tết ở Hà Nội

Tuấn Minh
Tuấn Minh
10/02/2026 18:13 GMT+7

Sau hơn 3 năm thi công, hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng (Hà Nội) được đưa vào khai thác tạm, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong những ngày cận tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Hình hài hầm chui gần 800 tỉ đưa vào khai thác tạm dịp tết ở Hà Nội- Ảnh 1.

Dự án xây dựng hầm chui đường Vành đai 2,5 qua nút giao Kim Đồng - Giải Phóng được khởi công tháng 10.2022 với tổng mức đầu tư 778 tỉ đồng

ẢNH: TUẤN MINH

Hình hài hầm chui gần 800 tỉ đưa vào khai thác tạm dịp tết ở Hà Nội- Ảnh 2.
Hình hài hầm chui gần 800 tỉ đưa vào khai thác tạm dịp tết ở Hà Nội- Ảnh 3.

Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.Hà Nội làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài hầm và đường dẫn 890 m theo hướng đường Vành đai 2,5, gồm hầm kín dài 140 m và hầm hở dài 320 m

ẢNH: TUẤN MINH

Hình hài hầm chui gần 800 tỉ đưa vào khai thác tạm dịp tết ở Hà Nội- Ảnh 4.

Sau hơn 3 năm triển khai, dự án đang bước vào giai đoạn hoàn thiện những hạng mục phụ cuối cùng. Đây là hầm chui thứ 5 tại Hà Nội, sau các hầm: Kim Liên, Trung Hòa, Thanh Xuân, Lê Văn Lương.

ẢNH: TUẤN MINH

Hình hài hầm chui gần 800 tỉ đưa vào khai thác tạm dịp tết ở Hà Nội- Ảnh 5.

Từ ngày 10.2 - 31.3, Sở Xây dựng Hà Nội phân luồng tổ chức giao thông tạm cho các phương tiện qua hầm và khu vực nút giao đường Giải Phóng - Kim Đồng - đường Vành đai 2,5

ẢNH: TUẤN MINH

Hình hài hầm chui gần 800 tỉ đưa vào khai thác tạm dịp tết ở Hà Nội- Ảnh 6.
Hình hài hầm chui gần 800 tỉ đưa vào khai thác tạm dịp tết ở Hà Nội- Ảnh 7.

Theo phương án, các phương tiện đi theo hai chiều dưới hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng theo hướng đường Kim Đồng đi khu đô thị Định Công và ngược lại. Cấm xe thô sơ, người đi bộ, các loại phương tiện có chiều cao quá 4,75 m đi qua hầm chui. Người đi bộ và các phương tiện trên lưu thông qua khu vực nút giao trên hầm chui theo hướng dẫn của hệ thống biển báo, sơn kẻ, đèn tín hiệu giao thông.

ẢNH: TUẤN MINH

Hình hài hầm chui gần 800 tỉ đưa vào khai thác tạm dịp tết ở Hà Nội- Ảnh 8.
Hình hài hầm chui gần 800 tỉ đưa vào khai thác tạm dịp tết ở Hà Nội- Ảnh 9.

Theo ghi nhận vào chiều 10.2, nhiều công nhân đang gấp rút hàn các thanh chống cho hàng cây mới trồng dọc lối vào hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng

ẢNH: TUẤN MINH

Hình hài hầm chui gần 800 tỉ đưa vào khai thác tạm dịp tết ở Hà Nội- Ảnh 10.
Hình hài hầm chui gần 800 tỉ đưa vào khai thác tạm dịp tết ở Hà Nội- Ảnh 11.

Bên trong đoạn hầm kín đã được lắp đèn chiếu sáng và các hạng mục kỹ thuật

ẢNH: TUẤN MINH

Hình hài hầm chui gần 800 tỉ đưa vào khai thác tạm dịp tết ở Hà Nội- Ảnh 12.
Hình hài hầm chui gần 800 tỉ đưa vào khai thác tạm dịp tết ở Hà Nội- Ảnh 13.

Đoạn giao thông cùng hạ tầng kỹ thuật 2 bên hầm phía đầm Hồng đang được gấp rút thi công, hoàn thiện

ẢNH: TUẤN MINH

Hình hài hầm chui gần 800 tỉ đưa vào khai thác tạm dịp tết ở Hà Nội- Ảnh 14.

Hình hài hầm chui Giải Phóng - Kim Đồng nhìn từ trên cao

ẢNH: TUẤN MINH

Xem thêm bình luận