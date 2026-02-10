Hình hài hầm chui gần 800 tỉ đưa vào khai thác tạm dịp tết ở Hà Nội

Theo phương án, các phương tiện đi theo hai chiều dưới hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng theo hướng đường Kim Đồng đi khu đô thị Định Công và ngược lại. Cấm xe thô sơ, người đi bộ, các loại phương tiện có chiều cao quá 4,75 m đi qua hầm chui. Người đi bộ và các phương tiện trên lưu thông qua khu vực nút giao trên hầm chui theo hướng dẫn của hệ thống biển báo, sơn kẻ, đèn tín hiệu giao thông.