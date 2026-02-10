Hình hài hầm chui gần 800 tỉ đưa vào khai thác tạm dịp tết ở Hà Nội

Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.Hà Nội làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài hầm và đường dẫn 890 m theo hướng đường Vành đai 2,5, gồm hầm kín dài 140 m và hầm hở dài 320 m
Theo phương án, các phương tiện đi theo hai chiều dưới hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng theo hướng đường Kim Đồng đi khu đô thị Định Công và ngược lại. Cấm xe thô sơ, người đi bộ, các loại phương tiện có chiều cao quá 4,75 m đi qua hầm chui. Người đi bộ và các phương tiện trên lưu thông qua khu vực nút giao trên hầm chui theo hướng dẫn của hệ thống biển báo, sơn kẻ, đèn tín hiệu giao thông.
Theo ghi nhận vào chiều 10.2, nhiều công nhân đang gấp rút hàn các thanh chống cho hàng cây mới trồng dọc lối vào hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng
Bên trong đoạn hầm kín đã được lắp đèn chiếu sáng và các hạng mục kỹ thuật
Đoạn giao thông cùng hạ tầng kỹ thuật 2 bên hầm phía đầm Hồng đang được gấp rút thi công, hoàn thiện
