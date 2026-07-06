Hình hài tuyến cao tốc hơn 26.000 tỉ đồng nối Lạng Sơn - Cao Bằng

Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên
Google tìm kiếm. Xem hướng
dẫn.
Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh dài 121 km, kết nối Lạng Sơn với Cao Bằng, có tổng vốn khoảng 26.000 tỉ đồng. Dự án đang được triển khai theo hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 đạt hơn 75% giá trị hợp đồng.
Một bên tuyến từ Đồng Đăng đến Đông Khê đã được thảm bê tông nhựa với chiều dài khoảng 60 km. Đây là mốc quan trọng, tạo tiền đề để dự án tiến tới mục tiêu hoàn thiện 93 km trong năm nay
ẢNH: VŨ LINH
Trên công trường, các nhà thầu tiếp tục thi công nền, mặt đường và các hạng mục phụ trợ. Việc thảm bê tông nhựa từng đoạn giúp rút ngắn thời gian hoàn thiện, đồng thời tạo điều kiện kiểm soát chất lượng mặt đường
ẢNH: VŨ LINH
Hiện sản lượng giai đoạn 2 đạt 590 tỉ đồng, tương đương 7% giá trị hợp đồng. Các hạng mục mới đang trong giai đoạn đầu triển khai, tập trung vào công tác mặt bằng, đường công vụ và tổ chức thi công
Bình luận (0)