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Thời sự

Hình hài tuyến cao tốc hơn 26.000 tỉ đồng nối Lạng Sơn - Cao Bằng

Linh Anh
Linh Anh
Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh dài 121 km, kết nối Lạng Sơn với Cao Bằng, có tổng vốn khoảng 26.000 tỉ đồng. Dự án đang được triển khai theo hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 đạt hơn 75% giá trị hợp đồng.
Cận cảnh tuyến cao tốc hơn 26.000 tỉ đồng nối cửa khẩu vùng phên dậu phía Bắc - Ảnh 1.

Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh là tuyến giao thông chiến lược kết nối hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng, đồng thời mở hướng thông thương lên cửa khẩu Trà Lĩnh. Dự án có tổng chiều dài 121 km, tổng mức đầu tư khoảng 26.000 tỉ đồng

ẢNH: VŨ LINH

Cận cảnh tuyến cao tốc hơn 26.000 tỉ đồng nối cửa khẩu vùng phên dậu phía Bắc - Ảnh 2.

Dự án được đầu tư theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 14.331 tỉ đồng, tập trung hoàn thiện đoạn tuyến dài hơn 93 km theo quy mô mặt cắt 22 m

ẢNH: VŨ LINH

Cận cảnh tuyến cao tốc hơn 26.000 tỉ đồng nối cửa khẩu vùng phên dậu phía Bắc - Ảnh 3.

Đến nay, sản lượng giai đoạn 1 đạt 8.679,86/11.570,06 tỉ đồng, tương đương 75,02% giá trị hợp đồng. Nhiều đoạn tuyến đã định hình rõ mặt đường, cầu, taluy và hệ thống thoát nước.

ẢNH: VŨ LINH

Một bên tuyến từ Đồng Đăng đến Đông Khê đã được thảm bê tông nhựa với chiều dài khoảng 60 km. Đây là mốc quan trọng, tạo tiền đề để dự án tiến tới mục tiêu hoàn thiện 93 km trong năm nay

ẢNH: VŨ LINH

Cận cảnh tuyến cao tốc hơn 26.000 tỉ đồng nối cửa khẩu vùng phên dậu phía Bắc - Ảnh 6.
Cận cảnh tuyến cao tốc hơn 26.000 tỉ đồng nối cửa khẩu vùng phên dậu phía Bắc - Ảnh 7.
Cận cảnh tuyến cao tốc hơn 26.000 tỉ đồng nối cửa khẩu vùng phên dậu phía Bắc - Ảnh 8.
Cận cảnh tuyến cao tốc hơn 26.000 tỉ đồng nối cửa khẩu vùng phên dậu phía Bắc - Ảnh 9.

Trên công trường, các nhà thầu tiếp tục thi công nền, mặt đường và các hạng mục phụ trợ. Việc thảm bê tông nhựa từng đoạn giúp rút ngắn thời gian hoàn thiện, đồng thời tạo điều kiện kiểm soát chất lượng mặt đường

ẢNH: VŨ LINH

Cận cảnh tuyến cao tốc hơn 26.000 tỉ đồng nối cửa khẩu vùng phên dậu phía Bắc - Ảnh 10.

Cao tốc đi qua địa hình miền núi phức tạp, nhiều đoạn phải xử lý mái taluy, cầu vượt và hệ thống thoát nước. Đây là một trong những thách thức lớn trong quá trình thi công tuyến đường kết nối hai tỉnh biên giới

ẢNH: VŨ LINH

Cận cảnh tuyến cao tốc hơn 26.000 tỉ đồng nối cửa khẩu vùng phên dậu phía Bắc - Ảnh 11.

Giai đoạn 2 của dự án được khởi công ngày 19.8.2025, gồm mở rộng 93,35 km đã đầu tư ở giai đoạn 1 và xây mới 27,71 km cao tốc lên cửa khẩu Trà Lĩnh

ẢNH: VŨ LINH

Cận cảnh tuyến cao tốc hơn 26.000 tỉ đồng nối cửa khẩu vùng phên dậu phía Bắc - Ảnh 12.

Phần xây mới của giai đoạn 2 gồm 17 cầu và 3 hầm xuyên núi. Tổng mức đầu tư giai đoạn này là 11.219 tỷ đồng, nhằm hoàn thiện trục cao tốc nối trực tiếp khu vực cửa khẩu.

ẢNH: VŨ LINH

Cận cảnh tuyến cao tốc hơn 26.000 tỉ đồng nối cửa khẩu vùng phên dậu phía Bắc - Ảnh 13.
Cận cảnh tuyến cao tốc hơn 26.000 tỉ đồng nối cửa khẩu vùng phên dậu phía Bắc - Ảnh 14.

Hiện sản lượng giai đoạn 2 đạt 590 tỉ đồng, tương đương 7% giá trị hợp đồng. Các hạng mục mới đang trong giai đoạn đầu triển khai, tập trung vào công tác mặt bằng, đường công vụ và tổ chức thi công

ẢNH: VŨ LINH

Cận cảnh tuyến cao tốc hơn 26.000 tỉ đồng nối cửa khẩu vùng phên dậu phía Bắc - Ảnh 15.

Khi hoàn thành, cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Lạng Sơn và Cao Bằng, tăng năng lực vận tải hàng hóa, du lịch và tạo thêm động lực phát triển kinh tế cửa khẩu vùng Đông Bắc

ẢNH: VŨ LINH

 

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