Hình nộm cảnh sát giao thông bắn tốc độ trên quốc lộ: Nhìn xa tưởng thật

Những ngày qua, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh khi lưu thông trên quốc lộ N2 (đoạn qua xã Thạnh Hóa), không khỏi giật mình vì hình nộm cảnh sát giao thông đứng bắn tốc độ.

Cụ thể, ven quốc lộ N2 có nhiều mô hình làm bằng nhựa và xốp, sắc phục và kích cỡ như cảnh sát giao thông thật, nên nhiều người không khỏi giật mình khi chạy ngang.

Hình nộm cảnh sát giao thông bắn tốc độ trên quốc lộ N2 ẢNH: THANH QUÂN

Chị Lê Nguyễn Thị Ngọc (26 tuổi, Tây Ninh) chia sẻ: "Mấy hôm trước, tôi đi ngang đây, thấy xa xa có hình cảnh sát giao thông đang cầm máy bắn tốc độ nên tôi giật mình, giảm tốc độ ngay. Phải lại gần 2 - 3 m thì còn nhận ra là giả, chứ thật sự đứng xa thì khó mà biết được".

Nhiều người dân cho rằng chỉ khi lại gần mới phát hiện là hình nộm ẢNH: THANH QUÂN

Chị Ngọc cho rằng, mô hình này thật sự rất hay, chính bản thân cũng cảm thấy đây như một lời nhắc nhở khéo đối với mỗi người dân tham gia giao thông, phải có ý thức chấp hành.

Một số người dân sống ven quốc lộ N2 cũng cho rằng, kể từ khi lắp đặt mô hình cảnh sát giao thông giả, các phương tiện lưu thông cũng đi đúng quy định, không xuất hiện nhiều trường hợp phóng nhanh, vượt ẩu như trước.

Vẫn bố trí lực lượng bắn tốc độ

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, vào sáng 14.4, trên quốc lộ N2, ngoài những vị trí đường bố trí hình nộm cảnh sát giao thông, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh) còn bố trí lực lượng đứng bắn tốc độ. Một số tài xế đã bị lập biên bản xử phạt vi phạm tốc độ ngay sáng cùng ngày.

Trên quốc lộ N2 thường xuyên có lực lượng tuần tra, xử lý vi phạm an toàn giao thông ẢNH: THANH QUÂN

Trung tá Võ Văn Hiếu, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 chia sẻ: "Các hình nộm cảnh sát giao thông bắn tốc độ đã phát huy hiệu quả cao trong tuyên truyền. Cảnh báo, nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường bộ. Nhất là tuân thủ tốc độ khi lái xe, không phóng nhanh, vượt ẩu, đi đúng phần đường quy định, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến".

Một số trường hợp bị lập biên bản xử phạt vào sáng 14.4 ẢNH: THANH QUÂN

Việc lắp đặt hình nộm cảnh sát giao thông kết hợp với bố trí tổ công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trên tuyến quốc lộ N2 đã nâng cao nhận thức, ý thức của người tham gia giao thông. Chủ trương này được người dân đồng tình, ủng hộ vì vi phạm giao thông và tai nạn giao thông trên tuyến giảm so với thời gian liền kề.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục nhân rộng, triển khai mô hình trên một số tuyến trọng điểm, thường xảy ra tai nạn giao thông. Đồng thời duy trì bố trí tổ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến đã lắp đặt mô hình để nâng cao hiệu quả trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên các tuyến, địa bàn.