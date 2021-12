Hit ‘Money’ của Lisa (BlackPink) tiếp tục lập kỷ lục

Theo công ty YG Entertainment, ca khúc Money của Lisa đã cán mốc 300 triệu lượt phát trực tuyến trên Spotify sau 112 ngày phát hành, chính thức trở thành bài hát của ca sĩ solo Kpop đạt 300 triệu lượt stream nhanh nhất trên nền tảng này.

Trước Lisa, một thành viên khác của BlackPink là Jennie từng nắm giữ kỷ lục ca sĩ solo Kpop đầu tiên sở hữu bài hát được 300 triệu lượt stream trên Spotify, với ca khúc Solo nhưng mất đến 960 ngày ra mắt.

Bên cạnh đó, với thời gian 112 ngày, Money cũng là ca khúc của một nữ nghệ sĩ Kpop (bao gồm ca sĩ solo và nhóm nhạc nữ) được 300 triệu lượt stream nhanh nhất Spotify, đánh bại kỷ lục cũ How you like that của chính BlackPink từng lập ra (154 ngày).

Cách đây không lâu, MV vũ đạo của Money cũng trở thành MV vũ đạo thu hút được 300 triệu luợt xem nhanh nhất trên YouTube, chỉ sau 67 ngày “lên sàn”. Thành tích này cũng đánh bại kỷ lục cũ do How you like that (76 ngày) của BlackPink từng tạo nên. Loạt thành tích mới nhất của Lisa cùng Money không ngừng khiến người hâm mộ bất ngỡ lẫn phấn khích.





13 giờ chiều 10.9 (giờ địa phương), Lisa tung single album cá nhân đầu tay mang tên Lalisa và MV cùng tên. Single album gồm hai bài hát là Lalisa và Money. Album Lalisa đã bán được 736.221 bản sau một tuần “lên kệ” và đi vào lịch sử, trở thành album của một sao nữ có lượng tiêu thụ trong tuần đầu tiên cao nhất tại Kpop.

Sau đó, MV Lalisa của Lisa liên tục gây sốt khi trở thành MV của một nghệ sĩ solo có lượt xem 24 giờ đầu tiên cao nhất trên YouTube với 73,6 triệu lượt, MV Lalisa cũng lập kỷ lục Guinness MV của một nghệ sĩ solo Kpop có lượt xem 24 giờ đầu tiên cao nhất trên YouTube… Lalisa đã đứng đầu bảng xếp hạng Ca khúc hot nhất iTunes tại 72 quốc gia và vùng lãnh thổ, hạng nhất Top 100 ca khúc hot trên YouTube 2 tuần liên tục.

Bài hát phụ Money cũng “làm mưa làm gió” trên các nền tảng mạng xã hội. Money giúp người nghe chìm đắm vào khả năng rap và hát tiếng Anh "thần sầu" lẫn sexy của Lisa.

Đến khuya 23.9, Lisa mới “thả xích” video biểu diễn Money. Trong clip, Lisa gây sốt với vóc dáng gợi cảm, đặc biệt là vòng eo thon gọn và đôi chân dài thẳng tắp. Mỹ nhân người Thái cũng để lại ấn tượng mạnh với những động tác nhảy dứt khoát và mạnh mẽ.