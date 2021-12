Lisa (BlackPink) là mỹ nhân đẹp nhất thế giới 2021

Đến hẹn lại lên, TC Candler vừa công bố Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2021 (The 100 Most Beautiful Faces of 2021). Lisa khiến người hâm mộ nức lòng khi được chuyên trang nổi tiếng bình chọn là mỹ nhân đẹp nhất năm qua.

Bên cạnh em út BlackPink với vị trí đầu bảng, những cái tên như: Emilie Nereng, Nancy (MOMOLAND), Yael Shelbia, Tzuyu (TWICE), Nana (cựu thành viên After School)… cũng nhận được sự chú ý khi chiếm lĩnh thứ hạng cao. Dàn sao nữ góp mặt trong Top 100 gần một nửa là thần tượng Kpop. Ngoài ra, Thảo Nhi là người đẹp Việt hiếm hoi xuất hiện trong danh sách với vị trí thứ 67.

Danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới là một bảng xếp hạng thường niên của TC Candler lần đầu ra mắt năm 1990. Đơn vị này dựa theo thông tin tổng hợp từ các diễn đàn cùng với việc tham khảo mức độ nổi tiếng và đặt ra nhiều tiêu chí riêng để đưa ra những ứng cử viên cho hạng mục của nam và nữ. Từ danh sách ứng cử đó, khán giả toàn cầu có thể tham gia bình chọn cho các gương mặt mà mình yêu thích thông qua trang chính thức của TC Candler trước khi phía này đưa ra kết quả cuối cùng.

Cùng với danh sách về các sao nữ, TC Candler cũng công bố 100 gương mặt đẹp trai nhất 2021 (The 100 Most Handsome Faces of 2021) với vị trí đầu bảng thuộc về nam thần Myanmar - Paing Takhon. Những cái tên xếp kế sau anh bao gồm: Chris Hemsworth, V (BTS), Timethée Chalamet, Jungkook (BTS), Henry Cavill, Lucien Laviscount, Dean Schneider, Felix Kjellberg (PewDiePie), Jason Momoa…