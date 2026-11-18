Ngày 18.11, Đen Vâu (tên thật là Nguyễn Đức Cường) đăng tải báo cáo doanh thu ca khúc Nấu ăn cho em trong giai đoạn từ ngày 1.6.2025 đến 31.7.2026. Theo thông tin được rapper chia sẻ, tổng doanh thu thực nhận từ video, audio và Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) trong đợt này là hơn 901,6 triệu đồng. Toàn bộ số tiền sẽ được chuyển vào tài khoản Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Sau khoảng 3 năm phát hành, Nấu ăn cho em đạt khoảng 90 triệu lượt xem trên YouTube Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH MV NẤU ĂN CHO EM

Cụ thể, doanh thu thực nhận từ video là 5.460,24 euro, tương đương khoản tiền sau khi trừ chi phí phát hành và thuế thu nhập. Phần audio mang về 10.523,36 euro. Hai khoản này được quy đổi tương đương hơn 463,7 triệu đồng. Trong khi đó, doanh thu từ VCPMC, tính từ tháng 4.2025 đến quý 2.2026, đạt hơn 460,9 triệu đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí của trung tâm và thuế thu nhập, số tiền thực nhận là 437,9 triệu đồng.

Nam rapper cho biết các con số đều được đối chiếu từ báo cáo của đơn vị phát hành và chứng từ thu chi. Tính từ khi ca khúc ra mắt đến nay, tổng số tiền đóng góp từ doanh thu Nấu ăn cho em, bao gồm đợt mới nhất, đã lên đến 3,86 tỉ đồng.

Nấu ăn cho em và hành trình từ âm nhạc đến thiện nguyện

Nấu ăn cho em được Đen Vâu phát hành ngày 13.5.2023, kết hợp cùng ca sĩ PiaLinh (tên thật là Nguyễn Hoàng Hương Linh). Sản phẩm được hình thành từ những trải nghiệm của nam rapper khi đến thăm trẻ em vùng cao tại điểm trường Sá Tổng, huyện Mường Chà, Điện Biên. Từ những hình ảnh, câu chuyện về điều kiện học tập và sinh hoạt của học sinh nơi đây, Đen Vâu thực hiện ca khúc với mong muốn góp sức hỗ trợ các em thông qua âm nhạc.

Ngay khi ra mắt, nam rapper tuyên bố dành toàn bộ doanh thu từ việc nghe và xem ca khúc để hỗ trợ trẻ em vùng sâu, vùng xa, thông qua các hoạt động hỗ trợ bữa ăn, cải thiện điều kiện học tập và xây dựng trường học. Qua đó, Đen Vâu mong muốn tận dụng sức lan tỏa của âm nhạc để góp phần giúp những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc và học tập tốt hơn.

Sau một tháng phát hành, Đen Vâu từng công bố doanh thu thực nhận từ YouTube của Nấu ăn cho em hơn 418 triệu đồng. Những lần cập nhật doanh thu sau đó được nam rapper duy trì, đồng thời công khai các khoản tiền nhận về sau khi trừ chi phí phát hành, thuế và những khoản liên quan.