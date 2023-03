HLV chưa có bằng chính thức của FIFA bất bại trận thứ 17 tại Ligue 1

Phát biểu sau trận đấu, HLV Will Still đã rất vui sau chiến thắng của đội bóng: "Chuỗi trận tiếp tục diễn ra rất tốt. Chúng tôi đã làm việc hiệu quả. Thật hiếm và thậm chí là đặc biệt khi một câu lạc bộ như chúng tôi có ba chiến thắng liên tiếp ở Ligue 1. Tôi rất vui với điều đó và vô cùng tự hào về tất cả các cầu thủ.”

Will Still đang là người trẻ tuổi nhất cầm quân ở các giải chuyên nghiệp của châu Âu AFP

Reims hiện đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng của Ligue 1 với 43 điểm và chỉ cách nhóm dự cúp châu Âu 4 điểm. Tuy nhiên, Will Still vẫn thận trọng khi được hỏi về tấm vé góp mặt ở sân chơi châu lục: "Chúng tôi luôn có những khát khao. Đội bóng có tham vọng nhưng toàn đội phải thực tế và sáng suốt. Những đối thủ tiếp theo của đội là những đội bóng rất chất lượng.”

Will Still được biết đến là HLV trẻ tuổi nhất đang làm việc tại các giải chuyên nghiệp châu Âu khi đến tháng 10.2023, ông mới đón sinh nhật lần thứ 31. Kể từ khi lên thay HLV Oscar Garcia - người bị CLB Reims sa thải vào tháng 10.2022, trợ lý HLV người Bỉ đã giúp Reims trở thành hiện tượng của bóng đá châu Âu. Với 17 trận bất bại kể từ khi dẫn dắt Reims, Will Still chỉ cần 1 trận hòa hoặc thắng nữa để cân bằng thành tích 18 trận bất bại của Barcelona. Trước đó ở mùa giải năm 2012-2013, Barcelona dưới quyền của Tito Vilanova đã khởi đầu La Liga với kỷ lục 18 trận đấu bất bại.

Will Still bắt đầu công việc huấn luyện từ trò chơi Football Manager. Hiện tại, Will Still vẫn chưa được cấp chứng chỉ HLV chuyên nghiệp của FIFA và vì thế Reims không thể bổ nhiệm nhà cầm quân tuổi 30 này cho vị trí HLV trưởng của đội bóng. Chính vì điều này mà họ phải chấp nhận bị phạt 25.000 euro mỗi trận theo quy định.

Thành tích ấn tượng trên của vị HLV sinh năm 1992 giúp ông nhận được rất nhiều sự quan tâm của các đội bóng tại châu Âu. Nhiều nguồn tin tiết lộ các đội bóng tên tuổi ở Anh và Bỉ đã sẵn sàng trải thảm đỏ chiêu mộ Will Still về trong mùa giải tới.