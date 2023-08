HLV Công an Hà Nội nói lý do thay Quang Hải, HLV Nam Định xin lỗi CĐV

CLB Công an Hà Nội đã ngược dòng đánh bại CLB Nam Định trong trận đấu tối 2.8 ở vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2023. Đội bóng của HLV Flavio Cruz để đối thủ dẫn bàn ở phút 53 khi Minh Tuấn đánh đầu dũng mãnh buộc thủ thành Filip Nguyễn phải vào lưới nhặt bóng. Đây là trận thủng lưới thứ 5 của Filip Nguyễn chỉ sau 6 lần khoác áo đội Công an Hà Nội.

Tuy nhiên, CLB Công an Hà Nội tìm được bàn gỡ khi Raphael Success đỡ bóng một nhịp rồi dứt điểm tung lưới CLB Nam Định ở phút 62. Đến bù giờ thứ 3 của hiệp 2, hậu vệ Đức Huy của CLB Nam Định dùng tay chặn quả tạt của CLB Công an Hà Nội trong vòng cấm.

Trọng tài Trần Đình Thịnh lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Jhon Cley nhẹ nhàng dứt điểm vào góc trái khung thành, giúp CLB Công an Hà Nội thắng 2-1. 3 điểm ở sân Thiên Trường giúp đội khách tạm thời trở lại ngôi đầu bảng.

CLB Công an Hà Nội thắng nhọc nhằn MINH TÚ

Trả lời họp báo sau trận, trợ lý Azmin Aziz của CLB Công an Hà Nội chia sẻ: "Chúc mừng đội bóng của tôi đã có 3 điểm. Đây là trận đấu không dễ dàng với CLB Công an Hà Nội. Trong hiệp 2, CLB Nam Định đã ghi bàn mở tỷ số, điều này tạo ra khó khăn cho chúng tôi. CLB Nam Định chơi nay, nhưng chúng tôi đã thắng. Không dễ để thi đấu trong điều kiện thời tiết này".

Ở trận đấu hôm nay, HLV Flavio Cruz của CLB Công an Hà Nội ngồi khán đài, nhường lại quyền chỉ đạo cho trợ lý. Theo ông Aziz, HLV Cruz ngồi ngoài do không đảm bảo sức khỏe.

"Tôi không có thẩm quyền trả lời câu hỏi tại sao ông Cruz ngồi ngoài. HLV trưởng có mặt nhưng không được khỏe trong trận đấu này", trợ lý Aziz nói.

"CLB Công an Hà Nội phải đá với mật độ 3 trận trong 8 ngày, quãng nghỉ rất ngắn. Do đó khả năng phân phối sức, phục hồi của cầu thủ có phần hạn chế. CLB Công an Hà Nội cũng khó phục hồi hơn. Tuy nhiên, chúng tôi đã có 3 điểm, trở lại đường đua vô địch. Mọi thứ đều có thể xảy ra trong bóng đá. CLB Công an Hà Nội có cầu thủ chất lượng trong đội hình. Chúng tôi sẽ nỗ lực tới giây cuối cùng và không từ bỏ".

Trợ lý Aziz cũng chia sẻ lý do Quang Hải bị thay ra giữa chừng ở trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Nam Định. "Vấn đề không phải Quang Hải không đáp ứng được yêu cầu, mà đây là điều chỉnh chiến thuật của tôi", ông Aziz nói.

Quang Hải lại mờ nhạt MINH TÚ

CLB Nam Định thua bởi quả phạt đền ở phút cuối MINH TÚ

Bên kia chiến tuyến, HLV Vũ Hồng Việt của CLB Nam Định cho biết: "Nếu chỉ nói đến thế trận hiệp 1, tôi nghĩ CLB Nam Định phải thắng. Hiệp 1 chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội nhưng không ghi được bàn. Tôi nghĩ chúng tôi phải có từ 1 tới 3 điểm".

HLV Vũ Hồng Việt cũng gây tranh cãi khi rút ngoại binh Coutinho ra nghỉ trong bối cảnh CLB Nam Định gặp khó khăn. Ông Việt chia sẻ: "Trận này chúng tôi thiếu hụt lực lượng, cầu thủ chấn thương và ốm nhiều. Chúng tôi không có lực lượng mạnh nhất. Tuy nhiên, các cầu thủ cho thấy tinh thần thi đấu tuyệt vời. CLB Nam Định đã đá 3 trận trong 10 ngày qua. Sau khi ghi bàn, tôi muốn rút Coutinho để tập trung phòng thủ, giữ tỷ số, giữ lực lượng cho trận đấu tiếp theo với CLB Hải Phòng.

Chúng tôi chấn thương, không có lực lượng tốt nhất. Giữ hòa đã là tốt rồi. Tôi biết CĐV phản ứng dữ dội. Nhưng tôi nghĩ tinh thần thi đấu cầu thủ rất tốt, họ đã làm hết sức mình. Trận thua này tôi là người có lỗi. Tôi chịu trách nhiệm với toàn thể CĐV".