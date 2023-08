Trọng tài ngoại bắt 1 trận, VAR xuất hiện ở cuộc đấu nào vòng 5?

Ban Trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đề xuất phân công trọng tài cho các trận đấu ở nhóm đua vô địch trong khuôn khổ vòng 5 giai đoạn 2 V-League 2023.

Cụ thể, trọng tài chính điều hành trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy sẽ là một trọng tài ngoại. Trận đấu này diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 6.8.

Việc phân công trọng tài nước ngoài nhằm củng cố, đảm bảo tối ưu về tính chất chuyên môn cũng như công tác điều hành cuộc so tài rất quan trọng trong cuộc đua vô địch. Hiện CLB Hà Nội đang dẫn đầu bảng với 29 điểm, còn CLB Công an Hà Nội bám sát phía sau với vỏn vẹn 1 điểm kém hơn. Ở trận giai đoạn 1, CLB Hà Nội đã đánh bại CLB Công an Hà Nội với tỷ số 2-0.

CLB Hà Nội đánh bại CLB Công an Hà Nội ở giai đoạn 1 V-League 2023 MINH TÚ

Trọng tài Songkran Bunmeekiart (Thái Lan) từng điều hành trận CLB Đà Nẵng gặp CLB TP.HCM ở lượt về V-League 2022 KHẢ HÒA

Ngoài việc phân công trọng tài ngoại cho trận cầu "đinh", Ban Trọng tài VFF còn chốt áp dụng VAR ở vòng 5 giai đoạn 2 V-League 2023, trong trận đấu giữa CLB Hải Phòng và CLB Nam Định trên sân Lạch Tray. Trận đấu này cũng diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 6.8, được điều khiển bởi trọng tài Trần Ngọc Nhớ.

Trọng tài VAR là ông Nguyễn Ngọc Châu, còn trợ lý trọng tài VAR là ông Mai Xuân Hùng. Đáng chú ý, ông Mai Xuân Hùng là trọng tài VAR ở trận đấu giữa CLB Viettel và CLB Hà Tĩnh, nơi lần đầu tiên VAR góp mặt ở sân chơi V-League.

VAR xuất hiện trong trận CLB Viettel gặp CLB Hà Tĩnh MINH TÚ

VAR sẽ được áp dụng ở một số trận đấu trong giai đoạn 2. Ở vòng 4 giai đoạn 2 V-League, VAR sẽ xuất hiện trong trận CLB Hà Nội gặp CLB Hải Phòng, diễn ra lúc 19 giờ 15 hôm nay 2.8.