Lịch thi đấu và trực tiếp V-League 2023 hôm nay (2.8): Gay cấn cuộc đua vô địch

Việc CLB Viettel lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng sau khi bị CLB Bình Định cầm chân ở trận đấu sớm vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2023 diễn ra hôm qua trên sân Hàng Đẫy, mở ra cơ hội bứt phá cho 3 đội cạnh tranh là CLB Hà Nội, CLB Thanh Hóa và CLB Công an Hà Nội.

Đoàn Văn Hậu cùng đội Công an Hà Nội tìm kiếm 3 điểm trên sân Thiên Trường VPF

Lúc 18 giờ hôm nay trên sân Thiên Trường diễn ra trận đấu giữa CLB Nam Định và CLB Công an Hà Nội. Việc để thua trước CLB Hải Phòng ở vòng đấu trước khiến Đoàn Văn Hậu cùng đồng đội lỡ cơ hội độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng, đồng thời đánh mất phần nào lợi thế trong cuộc đua vô địch. Vì thế đội Công an Hà Nội cần thắng CLB Nam Định để giữ vị thế trong tốp đầu. CLB Công an Hà Nội được đánh giá cao hơn, từng thắng 4-0 trước CLB Nam Định ở giai đoạn 1 nên nếu chơi đúng khả năng, chiến thắng trong tầm tay Nguyễn Quang Hải cùng đồng đội. Trận đấu này được trực tiếp trên HTV1, FPT Play, TV360.

Lâm Ti Phông (áo vàng) cùng CLB Thanh Hóa vượt khó trên sân Hà Tĩnh VPF

Cũng vào lúc 18 giờ, trên sân Hà Tĩnh diễn ra trận đấu giữa CLB Hà Tĩnh với CLB Thanh Hóa. Đội Hà Tĩnh vừa thất thủ 0-4 trước CLB Viettel ở vòng trước nhưng vẫn được đánh giá "không phải dạng vừa" bởi lối chơi khó chịu, từng cầm hòa các đội mạnh như CLB Hà Nội, CLB Công an Hà Nội. Dẫu vậy CLB Thanh Hóa vẫn được đánh giá cao nhờ đội hình đồng đều, tinh thần quyết tâm cao và đang ở vị thế thuận lợi ở tốp đầu bảng xếp hạng. Trận đấu này được trực tiếp trên FPT Play, TV360.

Phạm Tuấn Hải (trái) cùng CLB Hà Nội tìm cách hóa giải CLB Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy VPF

Lúc 19 giờ 15 trên sân Hàng Đẫy diễn ra trận đấu hấp dẫn giữa CLB Hà Nội với CLB Hải Phòng. Nhà đương kim vô địch được đánh giá cao hơn lại có lợi thế sân nhà nên hứa hẹn giành chiến thắng để bảo vệ ngôi đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó CLB Hải Phòng khó cạnh tranh tốp 3 nhưng vẫn thi đấu sòng phẳng như vòng đấu trước họ đánh bại đội Công an Hà Nội. Trận đấu này được trực tiếp trên VTV5, FPT Play, TV360.

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2023 ngày 2.8: