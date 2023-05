HLV đội Công an Hà Nội phàn nàn: 'Cầu thủ Khánh Hòa nằm sân quá nhiều'

"Đây không phải kết quả tôi mong muốn. Chúng tôi đã chơi hay, tấn công suốt trận. Thủ môn của CLB Khánh Hòa có 3 lần cứu thua ở trận này. Chúng tôi luôn muốn có 3 điểm, nhưng đối thủ thì chỉ muốn có 1 điểm và họ đã làm được. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng thiếu may mắn. Các cầu thủ thi đấu gắn kết, tạo ra nhiều cơ hội, nhưng họ phòng ngự suốt cả trận. Nhiều cầu thủ của CLB Khánh Hòa nằm sân nhiều lần, chấn thương. Thủ môn của họ là ví dụ, nằm sân tới 3 lần. Trọng tài đã không kiểm soát tốt tình huống này. Hôm nay chúng tôi lại không may mắn", HLV Flavio Cruz của CLB Công an Hà Nội chia sẻ sau trận hòa 0-0 với CLB Khánh Hòa.

CLB Công an Hà Nội bước vào trận gặp CLB Khánh Hòa ở vòng 10 V-League 2023 vào tối 30.5 với phong độ cực cao. Đội bóng của HLV Flavio Cruz đã thắng 4 trận liên tiếp để vươn một mạch lên vị trí nhì bảng, chỉ còn kém đội nhất bảng Thanh Hóa 4 điểm. Ở chiều ngược lại, cũng là tân binh như CLB Công an Hà Nội, nhưng đội Khánh Hòa đang phải tích lũy từng điểm để cạnh tranh trụ hạng. Ngay vòng trước, thầy trò HLV Võ Đình Tân đã thua đáng tiếc 1-2 trước CLB Hải Phòng.

CLB Khánh Hòa (áo xanh) chống đỡ quyết liệt MINH TÚ

Với ưu thế sân nhà, CLB Công an Hà Nội đẩy cao đội hình nhằm áp đặt thế trận, nhưng vấp phải sự phản kháng của đội khách. CLB Khánh Hòa không phòng ngự với số đông, mà chủ động pressing, tranh chấp quyết liệt nhằm gây áp lực chủ động. Trong 30 phút đầu tiên, CLB Công an Hà Nội dù liên tục đánh biên, nhưng có rất ít quả tạt chất lượng để mở ra cơ hội. Ngược lại, CLB Khánh Hòa lùi thấp đội hình, nên cũng hiếm lần đe dọa được cầu môn đối thủ.

Thế trận chặt chẽ và toan tính của hai đội duy trì trong suốt thời gian hiệp 1. Cơ hội rõ nét nhất của Khánh Hòa là pha bật cao đánh đầu chệch cột dọc của Jairo ở phút 42 sau quả phạt góc của Văn Hậu. Đúng 1 phút sau đó, CLB Công an Hà Nội đáp phải với pha dàn xếp tấn công khá tốt ở cánh trái, nhưng Tấn Tài lại dứt điểm vọt xà.

Sang hiệp 2, CLB Công an Hà Nội xốc lại đội hình và tăng cường độ tấn công, trong khi CLB Khánh Hòa vẫn chủ trương phòng ngự chắc chắn, tận dụng các pha chuyển đổi trạng thái để phản công. Phút 54, Văn Hậu dứt điểm táo bạo từ khoảng 40m chếch về cánh trái, đưa bóng đi dội xà ngang. Phút 79, lại là Văn Hậu có cơ hội với pha đánh đầu hiểm nhưng Ngọc Cường đã cản phá thành công.

Phút 80, Xuân Nam tạt bóng cho trung vệ Elton đánh đầu, song một lần nữa Ngọc Cường lại chọn đúng vị trí để cản phá. Thủ môn của Khánh Hòa đánh dấu ngày thi đấu chói sáng khi bay người đẩy pha đánh đầu khó của Gustavo ở phút 88, giúp đội khách bảo toàn mành lưới. Hòa chung cuộc 0-0, CLB Khánh Hòa có 11 điểm sau 10 trận, tạm vươn lên vị trí thứ 10. CLB Công an Hà Nội rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng Thanh Hóa xuống 3 điểm, nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.

HLV Flavio chia sẻ: "CLB Công an Hà Nội có một số ca chấn thương. Khi Văn Thanh bị đau, chúng tôi đưa Sầm Ngọc Đức vào để kiểm soát tốt hơn. Cậu ấy tạo ra khoảng trống để lên biên, tạt nhiều từ hai biên. Văn Thanh có kỹ năng tốt để tấn công. Do đó, tôi cho cậu ấy đá tiền vệ. Tôi muốn cậu ấy kiểm soát bóng. Văn Thanh thông minh, có thể đá nhiều vị trí. Cậu ấy đã hoàn thành nhiệm vụ. Còn với tình hình của Văn Đô, tôi chưa nắm được. Bác sĩ sẽ kiểm tra và xác định tình hình sau".

Nói về trận gặp CLB Thanh Hóa, ông Cruz khẳng định: "Đó là trận đấu khó khăn. Lúc này chúng tôi đã nghĩ về trận đấu đó. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức khi gặp họ. Chúng tôi biết ít thông tin về CLB Thanh Hóa. Tuy nhiên đội nào cũng có điểm mạnh yếu, nên chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra điều đó để phân tích họ".

Trong khi đó, HLV Võ Đình Tân hài lòng với tinh thần thi đấu của học trò. Ông đánh giá: "Đây là trận khó khăn với CLB Khánh Hòa, nhưng lúc này gặp đối thủ nào cũng khó khăn vậy thôi. Ở V-League không có đội nào yếu cả. Tất cả đều phải làm việc, nỗ lực hết sức. Ở trận này, các cầu thủ CLB Khánh Hòa phải tổ chức phòng ngự tốt, đồng thời ý chí quyết tâm lớn nên mới có 1 điểm. Thủ môn Ngọc Cường đã thi đấu rất xuất sắc. Tôi chấm cậu ấy 10 điểm nhờ giữ sạch lưới, cứu nhiều bàn thua".

Đội khách (áo xanh) nỗ lực bảo vệ mành lưới MINH TÚ

Ở trận đấu với CLB Công an Hà Nội, trọng tài bàn cho bù giờ tới 11 phút trong hiệp 2. Ông Võ Đình Tân không bình luận, mà chỉ đánh giá ngắn gọn.

"Tôi không muốn nhắc tới cách điều hành. CLB Khánh Hòa mất rất nhiều điểm năm nay vì trọng tài. Nếu không, chúng tôi đã không ở vị trí giữa bảng xếp hạng, mà có thể thảnh thơi hơn. Toàn đội chơi với tinh thần như trận này, tôi hoàn toàn yên tâm. Tuy nhiên, chưa thể nói được gì về việc đội Khánh Hòa có lọt vào tốp 8 hay không, mà tôi cùng cầu thủ còn phải nỗ lực rất nhiều", HLV của CLB Khánh Hòa cho biết.