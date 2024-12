HLV đội Thái Lan tiết lộ về ‘bộ ba nguyên tử’, phân tích cặn kẽ sức mạnh Philippines

Đội tuyển Thái Lan sang Philippines với toàn bộ 26 cầu thủ sung sức nhất

Lần đầu tiên tại AFF Cup 2024, HLV Masatada Ishii có thể thoải mái lựa chọn đội hình tốt nhất cho đội tuyển Thái Lan thi đấu trận quan trọng gặp đội Philippines, tại bán kết lượt đi trên sân khách Rizal Memorial diễn ra lúc 20 giờ ngày 27.12.

HLV Masatada Ishii trong trận giao hữu giữa đội Thái Lan gặp đội Việt Nam hồi tháng 9 Ảnh: Ngọc Linh

Tại vòng bảng, "Voi chiến" chỉ sử dụng thường xuyên từ 21 đến 22 cầu thủ ở mỗi trận đấu. Lý do vì các cầu thủ chủ chốt như Supachok Sarachat, Ekanit Panya cần thời gian hồi phục thể lực và chấn thương. Tiền vệ Ben Davis cũng vắng mặt ngay sau trận ra quân thắng đội East Timor tỷ số kỷ lục 10-0.

Bên cạnh đó, đội tuyển Thái Lan cũng có một số cầu thủ tập trung muộn vì bận thi đấu cho CLB. Họ cũng cần nghỉ ngơi để hồi phục. Chưa kể, còn thêm sự cố 3 cầu thủ bất ngờ rời đội tuyển trở lại CLB, rồi quay trở lại ngay trước lượt cuối vòng bảng.

Highlight Indonesia 0-1 Philippines | ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

HLV Masatada Ishii vì thế phải xoay xở và chắp vá đội hình thi đấu. Mặc dù vậy, nhờ có nền tảng các cầu thủ chất lượng, bất kể sự thiếu hụt về nhân sự, đội tuyển Thái Lan đã trải qua 4 trận vòng bảng toàn thắng, ghi đến 18 bàn và chỉ để lọt lưới có 4 bàn. Cầu thủ xuất sắc nhất là Suphanat Mueanta (22 tuổi), ghi 3 bàn và có 4 kiến tạo, 3 lần đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Theo trang ESPN Asia, Suphanat Mueanta của đội Thái Lan sẽ là đối trọng thú vị với Xuân Son (Việt Nam) trong cuộc đua vô địch AFF Cup 2024 Ảnh: Phúc Thắng

Ngoài ra, đội Thái Lan còn có các cầu thủ khác ghi bàn rất đa dạng từ cả 3 tuyến như các tiền đạo Patrik Gustavsson, Teerasak Poeiphimai (cùng có 3 bàn), các tiền vệ Akarapong Pumwisat, Ben Davis, Seksan Ratree (ghi 2 bàn), và các hậu vệ Chalermsak Aukkee, Nicholas Mickelson và tiền vệ phòng ngự Peeradon Chamratsamee (cùng ghi mỗi người 1 bàn).

"Bộ ba nguyên tử" trở lại, sức mạnh "Voi chiến" tăng gấp đôi

Trong ngày lên đường bay sang Manila (Philippines) vào ngày 25.12, HLV Masatada Ishii đã tiết lộ với báo chí Thái Lan: "Cả 3 cầu thủ quan trọng Supachok Sarachat, Ekanit Panya và Ben Davis đều đã tập luyện bình thường cùng cả đội. Họ đang đạt tình trạng thể chất tốt nhất. Do đó, tất cả đều đủ điều kiện thi đấu. Đây là lần đầu tiên chúng tôi có đầy đủ 26 cầu thủ được triệu tập và đều trong tình trạng sẵn sàng ra sân".

Có thêm Ekanit Panya, hàng công của đội tuyển Thái Lan sẽ rất mạnh. Bên cạnh là Suphachok Sarachat thi đấu rất tài hoa Ảnh: Ngọc Linh

"Những ngày nghỉ vừa qua sau vòng bảng rất hữu ích. Các cầu thủ trở về CLB rồi quay lại như Suphanat Mueanta, Pansa Hemviboon và Seksan Ratree đều có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục hoàn toàn. Tôi nghĩ, từ bây giờ đội Thái Lan không còn gặp bất cứ vấn đề gì nữa. Chúng tôi sẽ có khoảng 2 buổi tập tại sân Rizal Memorial, chủ yếu làm quen và thực hành các chiến thuật sẽ áp dụng một cách tốt nhất. Sau đó, dựa trên những đánh giá, chúng tôi sẽ chọn đội hình phù hợp để thi đấu", HLV Masatada Ishii chia sẻ.

Cũng theo HLV Masatada Ishii: "Đội tuyển Philippines hiện nay do HLV Albert Capellas dẫn dắt đã có rất nhiều sự tiến bộ so với khi họ thi đấu với chúng tôi tại giải King's Cup (hồi tháng 10.2024). Đặc biệt là hệ thống phòng ngự của họ rất tốt. Đó còn là một tập thể cầu thủ thi đấu gắn bó. Họ hoàn toàn có thể gây khó cho mọi đối thủ (trận hòa đội Việt Nam tỷ số 1-1 mới đây là một ví dụ). Do đó, tôi phải thừa nhận là đội Philippines tại AFF Cup 2024 tốt hơn hẳn so với tại King's Cup vừa qua".

Tại King's Cup, đội tuyển Thái Lan thắng Philippines tỷ số 3-1 khi đó có ngôi sao Chanathip Songkrasin thi đấu. Ở chung kết, "Voi chiến" thắng tiếp đội Syria tỷ số 2-1 để vô địch. Cầu thủ ngôi sao Ekanit Panya cũng góp mặt ở giải này. Trong khi ở trận tranh hạng 3, đội Philippines thắng Tajikistan tỷ số 3-0.

Theo thủ môn số 1 đội Thái Lan, Patiwat Khammai: "Có nhiều lý do để không thể chủ quan trước đội Philippines. Họ đã giành quyền vào bán kết AFF Cup, cầm hòa đội Việt Nam, cho thấy đây là một đội tuyển với rất nhiều cầu thủ chất lượng. Chúng tôi phải hết sức tập trung, thi đấu với tâm lý quyết tâm cao nhất mới có thể giành được kết quả như mong muốn".

Thăm dò ý kiến Tối nay lượt đi bán kết ASEAN Cup 2024 giữa tuyển Việt Nam và Singapore, bạn dự đoán kết quả thế nào? Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Tuyển Việt Nam thắng Tuyển Singapore thắng Hai đội hòa

Xem ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn