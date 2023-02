HLV đội tuyển Thái Lan tiết lộ lý do đến sân Hàng Đẫy xem V-League

HLV đội tuyển Thái Lan, ông Alexandre Polking đã có mặt ở sân Hàng Đẫy hôm 9.2 để theo dõi trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB Công an Hà Nội ở vòng 2 V-League 2023. Đây là trận đấu mà đội chủ nhà Hà Nội thắng chung cuộc với tỷ số 2-0 nhờ cú đúp bàn thắng của Văn Quyết.

HLV Polking cũng vừa cùng đội tuyển Thái Lan đối đầu Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2022, nơi ông cùng học trò thắng 3-2 sau 2 lượt đấu để lên ngôi vô địch. Theo nhà cầm quân người Đức, ông đến Việt Nam vì lời hứa với cộng sự và học trò cũ, hiện đều đang khoác áo CLB Công an Hà Nội.

HLV Alexandre Polking (trái) đến Hàng Đẫy theo dõi cuộc so tài giữa CLB Hà Nội và CLB Công an Hà Nội MINH TÚ

"Tôi có nhiều người bạn ở Việt Nam, trong đó có 1 người đang làm HLV thể lực tại CLB Công an Hà Nội, ông Luis Felipe. Ông ấy từng làm trợ lý cho tôi tại CLB. Một số cầu thủ ở đội Công an Hà Nội từng là học trò của tôi. Khi tôi cùng đội tuyển Thái Lan đến Hà Nội để chuẩn bị cho trận chung kết AFF Cup 2022, những người bạn của tôi ở CLB Công an Hà Nội đã đến thăm, cùng tôi uống cà phê. Tôi đã hứa với họ rằng khi có thời gian rảnh, tôi sẽ đến đây để xem họ thi đấu tại V-League", ông Polking nói.

HLV Polking dẫn dắt đội tuyển Thái Lan lên ngôi vô địch tại AFF Cup 2020 và 2022. Điều đặc biệt là "Voi chiến" chỉ thua 1 trận duy nhất ở 2 giải đấu này. Dù không có thời gian thành công tại CLB TP.HCM (đứng thứ 11 sau 12 vòng ở V-League 2021), nhưng HLV Polking vẫn được đánh giá rất cao về chuyên môn. Ông có 6 năm huấn luyện ở CLB Bangkok United, biến đội bóng này trở thành thế lực tại Thái Lan, trước khi nên duyên cùng đội tuyển Thái Lan với 2 kỳ AFF Cup thành công. Theo HLV Polking, trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB Công an Hà Nội rất hấp dẫn khi đôi bên có nhiều cầu thủ chất lượng.

HLV người Đức yêu thích không khí bóng đá tại Việt Nam và khuyên các cầu thủ hãy mạnh dạn mơ về World Cup. "Tôi có mặt ở Việt Nam để chứng kiến những gương mặt quen thuộc, trong khi 1 ngày trước, tôi còn đang xem trận đấu ở Cúp quốc gia Thái Lan. Tôi đến đây để theo dõi trận đấu hay, trong đó có các ngôi sao của CLB Hà Nội thi đấu.Tôi từng đến sân Hàng Đẫy khi còn dẫn U.23 Thái Lan đá SEA Games 31. Không khí bóng đá ở Việt Nam rất tuyệt vời. Trận đấu này rất hấp dẫn khi có nhiều tuyển thủ Việt Nam thi đấu, những người tôi thấy quen mặt. Cổ động viên Việt Nam rất cuồng nhiệt, hãy cứ như vậy để thúc đẩy bóng đá Đông Nam Á phát triển. Hãy mơ về World Cup nữa", HLV Polking kết luận.