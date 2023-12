HLV Gong Oh-kyun và cầu thủ Trần Văn Kiên thoát án phạt nguội, không bị thẻ đỏ

Ngày 11.12, ban tổ chức đã có văn bản gửi Ban Kỷ luật VFF, với một loạt nội dung quan trọng.

Ban tổ chức giải đề nghị xem xét có hình thức xử lý bổ sung với tình huống giữa HLV Gong Oh-kyun (đội CAHN) và cầu thủ Trần Văn Kiên (đội Nam Định) trong trận đấu ngày 9.12 trên sân Thiên Trường.

Phút 35, bóng ra ngoài biên, trong lúc ra lấy bóng ở ngay trước khu vực kỹ thuật của CLB CAHN, cầu thủ Trần Văn Kiên đã va chạm với HLV Gong Oh-kyun đang đứng ngoài khu vực kỹ thuật phản ứng quyết định của trọng tài; bóng lăn đến chân HLV. HLV này lấy chân giữ bóng. Cầu thủ Trần Văn Kiên chạy tới lấy bóng với mục đích thực hiện ném biên đưa nhanh bóng vào cuộc (đội đang bị dẫn bàn), do nôn nóng cầu thủ Trần Văn Kiên đã dùng cánh tay đẩy vào người HLV Gong Oh-kyun nhằm lấy bóng. Ông Gong Oh-kyun tưởng cầu thủ Trần Văn Kiên tấn công nên đã có phản ứng bảo vệ như vung tay, cởi áo…

Tuy nhiên các hành vi này đã được các thành viên và trọng tài chạy đến can ngăn kịp thời. Trọng tài Nguyễn Đình Thái đã xử lý thẻ vàng đối với cả cầu thủ Trần Văn Kiên và HLV trưởng Gong Oh-kyun trong tình huống trên.

Sau khi xem kỹ băng hình, báo cáo giám sát, các thành viên Ban Kỷ luật nhìn nhận, thẻ vàng là đủ đối với các hành vi nói trên. Dự kiến, Ban Kỷ luật sẽ đề nghị ban tổ chức giải có văn bản nhắc nhở HLV Gong Oh-kyun, cầu thủ Trần Văn Kiên; cũng như nhắc nhở CLB CAHN và CLB Nam Định.

Cũng về trận đấu giữa đội Nam Định và đội CAHN, trước đề nghị của ban tổ chức giải, Ban Kỷ luật đã xem xét trường hợp liên quan đến ông Lê Xuân Hải - Phó trưởng đoàn đội CAHN. Ông Lê Xuân Hải đã vi phạm các nội dung quy định về kỷ luật của VFF đối với người bị đình chỉ làm nhiệm vụ, cố tình tham gia vào các hoạt động trước sau trận đấu dù đã được giám sát và điều phối viên nhiều lần yêu cầu nhưng không chấp hành.

Ban tổ chức đã đề xuất xử lý bổ sung phù hợp với bác sỹ Dương Tiến Kỷ của CLB Thanh Hóa với hành vi cố tình trì hoãn trận đấu (trận gặp đội Bình Định trên sân Quy Nhơn ngày 9.12), không để tổ khiêng cáng đưa cầu thủ chấn thương ra sân, đồng thời có thái độ, hành vi, lời lẽ phản ứng, khiêu khích đối với cầu thủ đối phương gây kích động đối với khán giả và đã bị trọng tài Nguyễn Trung Kiên xử lý thẻ đỏ.

Ban Kỷ luật cũng xem xét kỹ đề nghị của ban tổ chức giải về hình thức xử lý đối với tập thể ban huấn luyện CLB đội Bình Định do đã phản ứng, chửi tục gây hấn với cầu thủ, thành viên ban huấn luyện CLB Thanh Hóa sau trận đấu. Đặc biệt xem xét có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với ông Bùi Võ Viết Tuấn - Phó trưởng đoàn CLB Bình Định do đã chửi thô tục cầu thủ đội bạn. Hành vi vi phạm của ông Tuấn là nguyên nhân chính dẫn đến các sự việc lộn xộn, phản ứng giữa thành viên 2 CLB, gây kích động dẫn đến chuỗi sự việc phản ứng sau đó của khán giả.



Ban tổ chức giải đề nghị VFF xem xét có hình thức xử lý nghiêm đối với ban tổ chức sân Quy Nhơn. Dù đã triển khai an ninh và có các biện pháp xử lý kịp thời, không để phát sinh sự việc đáng tiếc, tuy nhiên còn chủ quan thiếu tính dự báo và các biện pháp ngăn chặn, việc triển khai kiểm soát đảm bảo an ninh an toàn trên các khu khán đài còn chưa phù hợp, thụ động.