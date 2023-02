HLV Graham Potter có 2 trận sống còn để cứu vãn ghế tại Chelsea

Áp lực ngày càng đè nặng lên chiếc ghế HLV của ông Potter sau khi Chelsea nhận thất bại 0-2 trước Tottenham ở Ngoại hạng Anh cuối tuần qua. Chelsea hiện đã thua 3 trận gần đây nhất mà không ghi được bàn nào và không thắng trong 6 trận (chỉ 1 bàn).



Bản hợp đồng đắt giá Enzo Fernandes của Chelsea chưa để lại dấu ấn REUTERS

Vì vậy, theo tờ The Telegraph, các trận đấu với Leeds và Dortmund sắp tới là chìa khóa để giúp Potter tiếp tục giữ ghế HLV tại đội chủ sân Stamford Brigde. Trước thất bại trong trận derby London với Tottenham, "The Blues" đã thua sốc 0-1 trên sân nhà trước đối thủ Southampton, đội đang phải gồng mình để trụ hạng. Hy vọng vô địch Champions League của đội bóng HLV Potter cũng gặp khó sau thất bại 0-1 trước Dortmund ở lượt đi vòng 16 đội. Họ sẽ đón tiếp đội bóng Đức ở trận lượt về vào ngày 8.3, và nếu bị loại sớm khỏi đấu trường châu Âu sẽ khiến mùa giải "The Blues" kết thúc tay trắng.

Trước trận thua lượt đi trên sân Dortmund, Chelsea cũng chia điểm với West Ham, Fulham và Liverpool tại Ngoại hạng Anh. Trận thắng gần nhất của đội chủ sân Stamford Brigde là đánh bại Crystal Palace 1-0 vào ngày 15.1. Đó là trận thắng duy nhất của họ sau 11 trận đấu trong năm 2023.

Các ông chủ mới của Chelsea đã ủng hộ Potter và hy vọng thời gian sẽ giúp các bản hợp đồng mới trị giá 600 triệu bảng phát huy hiệu quả. Chủ sở hữu của "The Blues" cho biết việc bổ nhiệm Potter là một dự án dài hạn, giống như nhà cầm quân này đã làm ở CLB cũ Brighton.

Potter đã ký hợp đồng 5 năm trị giá 10 triệu bảng mỗi mùa dẫn dắt đội chủ sân Stamford Bridge vào tháng 9 năm ngoái. Nhưng tờ The Telegraph cho biết, sự kiên nhẫn của chủ sở hữu và người hâm mộ Chelsea đối với chiến lược gia người Anh bắt đầu giảm dần.

Áp lực đang đè nặng lên chiếc ghế HLV của ông Potter AFP

Một số cầu thủ cũ của Chelsea tức giận khi bị loại khỏi đội hình do số lượng đông đảo cầu thủ được mua về từ kỳ chuyển nhượng vừa qua. Còn HLV Potter cũng đang rất lo lắng về quy mô của đội và đã thay đổi phương pháp huấn luyện để phù hợp với số lượng lớn cầu thủ.

Các chủ sở hữu mới sẽ dự khán các trận sắp tới của Chelsea với Leeds và Dortmund. Và nếu không có chiến thắng ở 2 trận này có thể dẫn đến việc HLV Potter bị sa thải. Theo tờ The Sun, sau thất bại trước Tottenham, đơn kiến nghị trực tuyến đòi sa thải Potter từ người hâm mộ đã đạt hơn 30.000 chữ ký khi Chelsea tụt xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, kém 14 điểm so với tốp 4.