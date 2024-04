HLV Hoàng Anh Tuấn xáo trộn U.23 Việt Nam, còn 'bài tủ' vẫn giấu

Thiếu hụt lực lượng

Chiến thắng 3-1 trong trận ra quân trước U.23 Kuwait khiến U.23 Việt Nam trả giá không ít. Trung vệ chủ lực Nguyễn Ngọc Thắng bị treo giò 2 trận với tấm thẻ đỏ trực tiếp, đồng nghĩa vắng mặt trong phần còn lại của vòng bảng. Tiền đạo Nguyễn Văn Tùng đau cổ chân, còn Nguyễn Đình Bắc phải nghỉ dài hạn sau chấn thương trong trận ra quân.

Chưa kể, chân sút Nguyễn Quốc Việt vắng mặt do sốt virus, chưa rõ có kịp trở lại cho trận gặp U.23 Malaysia hay không.

Với việc chỉ còn 19 cầu thủ khỏe mạnh, đủ điều kiện đăng ký cho trận gặp U.23 Malaysia lúc 20 giờ hôm nay (20.4), HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ phải xáo trộn lực lượng. Trong đó, cả Ngọc Thắng, Đình Bắc, Văn Tùng đều là trụ cột U.23 Việt Nam. Không đơn giản để tìm phương án thay thế.

Trận đấu then chốt VFF

Lực lượng U.23 Việt Nam sứt mẻ VFF

Tuy nhiên dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn, ở các đội tuyển trẻ trước đây, chuyện xoay tua lực lượng, xáo trộn con người để tạo ra những chiến thuật khó đoán đã trở thành thói quen. Quan trọng là, đội hình U.23 Việt Nam hiện tại đủ đồng đều để có những phương án "thế vai" đủ tốt, không ảnh hưởng đến chất lượng chơi bóng.

Khoảng trống mà Ngọc Thắng để lại đã được thay thế tương đối ổn bởi trung vệ Nguyễn Mạnh Hưng, cầu thủ trẻ nhất của U.23 Việt Nam (sinh năm 2005). Ban đầu Mạnh Hưng không có tên trong bản danh sách sơ bộ mà HLV Philippe Troussier nộp lên Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Tuy nhiên, HLV Hoàng Anh Tuấn đã bổ sung gấp Mạnh Hưng vào danh sách rút gọn, bởi ông hiểu rõ năng lực của học trò với màn thể hiện ở giải U.20 châu Á 2023. Đáp lại niềm tin của người thầy, Mạnh Hưng đã chơi ổn định, đọc tình huống để phán đoán, bọc lót tốt.

Nhiều khả năng, bộ ba trung vệ ở trận gặp U.23 Malaysia sẽ gọi tên Mạnh Hưng, Lương Duy Cương và Lê Nguyên Hoàng. Trong đó bộ đôi Mạnh Hưng - Nguyên Hoàng đều chưa đầy 20 tuổi và được đánh giá giàu triển vọng.

Vị trí tiền vệ tấn công của Đình Bắc được thay thế tốt bởi Nguyễn Văn Trường ở trận trước, khi cầu thủ sinh năm 2003 là tác giả của pha kiến tạo giúp Văn Tùng mở tỷ số. Với khả năng giữ bóng, rê dắt và xâm nhập khoảng trống tốt, Văn Trường sẽ chiếm một suất đá chính.

Còn vị trí Văn Tùng để lại sẽ do Bùi Vĩ Hào lấp đầy. Chân sút của đội Bình Dương chỉ cần 45 phút để ghi 2 bàn quan trọng, giúp U.23 Việt Nam lấy trọn vẹn 3 điểm.

Văn Tùng chấn thương VFF

Nếu Văn Tùng là trung phong thuần túy với thể hình tốt cùng khả năng tì đè, Vĩ Hào lại năng động và khéo léo hơn. Màn "chào sân" ấn tượng sẽ giúp Vĩ Hào lấy suất đá chính.

HLV Hoàng Anh Tuấn còn nhiều mảng miếng

U.23 Việt Nam chơi chưa hay trước U.23 Kuwait, nhưng vẫn thắng. Đó thực ra là tín hiệu tích cực. Rất nhiều học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn như những "vùng đất mới", với đầy đủ tiềm năng đang chờ được khai phá.

Đơn cử như Nguyễn Minh Quang, cầu thủ chịu chỉ trích khi bỏ lỡ cơ hội ăn bàn mười mươi ở trận ra quân. Dù cầu môn đã bỏ trống hoàn toàn, nhưng chân sút của CLB Đà Nẵng vẫn chần chừ, chọn giải pháp rê dắt để rồi dứt điểm trúng hậu vệ đối thủ. Song, không phải ngẫu nhiên mà Minh Quang được HLV Hoàng Anh Tuấn chọn lọc từ giải hạng nhất, rồi ưu ái từ giải U.23 Đông Nam Á 2023 đến nay.

U.23 Việt Nam có thể hay hơn nữa VFF

Chân sút của đội Đà Nẵng có tốc độ, khả năng cầm bóng cùng cường độ hoạt động ấn tượng. Anh đã chơi xông xáo để mở ra nhiều cơ hội bên cánh trái, khiến U.23 Kuwait phải co cụm chống đỡ. Nếu được sử dụng đúng cách, Minh Quang có nguyên giá trị cho mặt trận tấn công.

Võ Nguyên Hoàng cũng là "ngọc thô" chờ mài giũa. Bên cạnh thể hình tốt, Nguyên Hoàng còn rất khéo léo, với những pha lùi sâu rồi kiến tạo sắc nét bằng chân trái. Nguyên Hoàng cũng là cầu thủ HLV Troussier đã không điền tên vào danh sách sơ bộ, nhưng ông Hoàng Anh Tuấn lại lựa chọn.

Lối chơi U.23 Việt Nam cũng có thể đa dạng hơn nữa, so với những pha đan lát, đập nhả khá... lập bập ở trận ra quân. Mấu chốt nằm ở chỗ, HLV Hoàng Anh Tuấn cho các cầu thủ sự tự do trong khâu phối hợp, xử lý nhiều hơn so với trước đây. Với những "viên ngọc" đang sáng dần từng ngày, U.23 Việt Nam sẽ càng chơi ổn hơn.

Thăm dò ý kiến U.23 Việt Nam đấu U.23 Malaysia - lượt trận thứ 2 bảng D giải U.23 châu Á 2024 Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Đội U.23 Việt Nam thắng đội U.23 Malaysia Đội U.23 Việt Nam hòa đội U.23 Malaysia Đội U.23 Việt Nam thua đội U.23 Malaysia

Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/