HLV Hwang Seon-hong: ‘Tôi không nghĩ U.23 Việt Nam cầm hòa Hàn Quốc nhờ may mắn’

Tuyển U.23 Hàn Quốc đã kiểm soát thế trận trong suốt 90 phút khi sở hữu dàn cầu thủ có thể hình và thể lực tốt, nhưng không thể có được chiến thắng trước U.23 Việt Nam chơi quyết liệt. Mặc dù có được bàn thắng dẫn trước ở đầu hiệp 2, nhưng U.23 Hàn Quốc phải chia điểm trước các học trò của HLV Gong Oh-kyun sau bàn gỡ hoà 1-1 đẹp mắt của Vũ Tiến Long ở phút 82.

Sau trận đấu, HLV Hwang Seon-hong dù thất vọng về màn trình diễn của các học trò nhưng vẫn phải thừa nhận: “Chúng tôi đã có bàn thắng trước nhưng sau đó không kiểm soát được trận đấu. Tấm thẻ đỏ đã phần nào khiến chúng tôi không thể bảo toàn việc dẫn trước. Thật tình mà nói, cầu thủ của tôi ở trận này không có thể lực tốt nhất. Ngoài ra, tiền vệ trụ cột Lee Kang-in dính chấn thương nhẹ, và tôi không muốn áp lực quá lên cậu ấy nên không sử dụng”.

Đánh giá về kết quả trận đấu và việc U.23 Việt Nam gặp may khi có được trận hoà nhờ U.23 Hàn Quốc phải chơi thiếu người do bị thẻ đỏ, HLV Hwang Seon-hong nói: “Đây là bóng đá, mọi điều đều có thể xảy ra. Tôi không nghĩ Việt Nam may mắn. Vấn đề nằm ở chúng tôi. Chúng tôi phải có kế hoạch để sau khi còn 10 người thì phải chơi thế nào”.





Trả lời câu hỏi tuyển U.23 Việt Nam đã gây ngạc nhiên với cách chơi mới, khác thời HLV Park Hang-seo, HLV Hwang Seon-hong cho biết: “U.23 Việt Nam là một đội hình mới, có HLV mới, rất ấn tượng. Họ chơi có tổ chức, pressing tốt. HLV Gong đã làm rất tốt công việc của mình, tạo ra một đội bóng tuyệt vời”.

Nhận định về đối thủ U.23 Thái Lan ở lượt trận cuối, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng: “Chúng tôi không muốn đó là trận cuối. Tôi và các cầu thủ sẽ làm hết sức mình để chiến thắng và đi tiếp vào tứ kết”.

Với trận hoà này, U.23 Hàn Quốc (4 điểm) vẫn đứng đầu bảng C, còn U.23 Việt Nam tạm xếp nhì với 2 điểm. Ở lượt trận tới vào ngày 8.6, U.23 Việt Nam gặp U.23 Malaysia, còn U.23 Hàn Quốc đụng độ U.23 Thái Lan.