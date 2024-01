HLV Kiatisak: 'Tôi yêu HAGL vô cùng nên thật khó khăn để nói lời chia tay'

Trả lời phỏng vấn trên FPT Play, HLV Kiatisak đã nói rất nhiều về HAGL và tương lai của mình ở CLB mới Công an Hà Nội.



Tiếc nuối bởi chưa thể dẫn dắt HAGL vô địch V-League

HLV Kiatisak nói: "Thật khó khăn khi tôi phải nói lời chia tay với CLB HAGL, bởi vì tôi yêu đội bóng này vô cùng và cũng có rất nhiều kỷ niệm với nơi đây, thật khó để đưa ra quyết định chia tay HAGL. Tuy nhiên, tôi cũng muốn có thêm những thử thách cho bản thân và đội Công an Hà Nội là đội bóng mà tôi lựa chọn.

Hình ảnh này sẽ khiến HLV Kiatisak nhớ mãi

Khi còn là cầu thủ cũng như bây giờ khi nhận lời dẫn dắt HAGL, tôi luôn có mong muốn đưa đội bóng đến với ngôi vô địch. Thật đáng tiếc khi mục tiêu đó vẫn chưa được hoàn thành mà đã phải nói lời chia tay đội bóng, tuy nhiên bóng đá là sự chuyên nghiệp và sẽ theo chúng ta đến hết cuộc đời, vì vậy tôi sẽ cần phải vượt qua khoảng thời gian này và chấp nhận thức tại cũng như những thách thức để tiếp tục hướng về phía trước.

"Bầu Đức ủng hộ quyết định của tôi"

Zico Thái chia sẻ: "Bầu Đức ủng hộ quyết định của tôi, ông nói với tôi rằng việc tôi ra Hà Nội để dẫn dắt đội Công an Hà Nội không chỉ giúp cho đội bóng mới đạt được những vinh quang mà còn giúp cho các cầu thủ của đội bóng này phát triển tốt hơn, đó cũng chính là sự góp sức để giúp cho bóng đá Việt Nam ngày một phát triển hơn.

Một HLV giàu nghĩa tình

Thời điểm này, LPBank HAGL đang rất khó khăn nên việc chia tay đội bóng là không hề dễ dàng chút nào, tuy nhiên đó mới chính là bóng đá. Tôi hy vọng các cầu thủ vẫn sẽ tiếp tục thi đấu tốt khi một HLV khác lên thay thế tôi để giúp đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Dù không còn gắn bó với đội nhưng tôi vẫn luôn hỗ trợ đội bóng nhưng mà bằng trái tim, vì HAGL là một phần quan trọng trong sự nghiệp của tôi".

Muốn đưa đội Công an Hà Nội vô địch tiếp tục vô địch V-League

HLV Kiatisak chia sẻ: "Tôi yêu khung cảnh, thời tiết và đặc biệt là con người ở Gia Lai, tôi đã có hành trình thi đấu và huấn luyện ở đây trong một thời gian dài, chính vì vậy khi không còn ở đây nữa tôi sẽ phải làm quen với việc thiếu vắng những điều này và thích nghi với môi trường mới. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng dù là ở bất kỳ nơi đâu Gia Lai hay đội Công an Hà Nội, người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng rất yêu mến tôi vì vậy tôi nghĩ rằng bản thân sẽ phải nỗ lực để thích nghi trong môi trường mới, tôi tin là mình sẽ nhanh chóng bắt nhịp được với đội bóng mới.

Là một HLV chuyên nghiệp, tôi phải tập trung vào công việc của mình, nhìn về phía trước và đưa CLB Công an Hà Nội đến với vinh quang, đó chính là nhiệm vụ và mục tiêu quan trọng nhất của tôi trong thời gian sắp tới.

Tôi muốn đưa CLB Công an Hà Nội trở lại cuộc đua vô địch, thậm chí nếu có thể thì sẽ là chức vô địch thứ 2 liên tiếp tại V-League, giống như những gì trước đây HAGL từng làm được. Ngoài ra mục tiêu của tôi còn là đưa đội Công an Hà Nội đến với các đầu trường châu lục ở giải sắp tới. Tôi đặt quyết tâm rất lớn và sẽ làm hết sức mình để mang vinh quang về cho đội Công an Hà Nội".