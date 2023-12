HLV Lê Huỳnh Đức bị sốt, quá tiếc khi hòa HAGL còn Kiatisak ‘thế là công bằng rồi’

Ở trận đấu thuộc vòng 4 V-League 2023 - 2024 kết thúc vào tối 3.12, HAGL và CLB Bình Dương chia điểm khi hòa nhau với tỷ số 1-1. Sau trận đấu này, HLV Lê Huỳnh Đức đã tỏ ra rất tiếc nuối: "Thực sự là bản thân tôi đang bị sốt, may là các cầu thủ chơi ổn và hàng thủ đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, chúng tôi không may mắn. Nếu may mắn hơn, Bình Dương đã có chiến thắng. Chúng tôi có nhiều cơ hội hơn, xứng đáng có 3 điểm".

Đầu hiệp 2, Tiến Linh có cơ hội rất tốt để nâng tỷ số lên thành 2-1 cho CLB Bình Dương, nhưng chân sút sinh năm 1997 này đã không thể chiến thắng được thủ môn HAGL trong thế đối mặt. HLV Huỳnh Đức cho biết: "Trong trận này, các tiền đạo chưa tận dụng tốt, kể cả Tiến Linh. Hy vọng trong thời gian tới, tình trạng sẽ tốt hơn. Việc cải thiện phong độ các cầu thủ thì cần phải có thời gian, không thể nào mới 2 tháng đã đá tốt được".

HLV Lê Huỳnh Đức khi không thể thắng HAGL CLB BÌNH DƯƠNG

Sau khởi đầu ấn tượng với 2 trận thắng, đội bóng đá Thủ đã sảy chân 2 trận liên tiếp, khi lần lượt thua CLB Hà Nội và hòa HAGL. CLB Bình Dương hiện có 7 điểm và sẽ gặp CLB Khánh Hòa ở vòng 5 vào ngày 10.12. "Ở V-League, chúng tôi không dám nói chắc rằng có thắng được hay không, không thể nói đội nào mạnh hay yếu. Có thể trận này thắng nhưng trận sau thua, nên tôi chưa nói trước được điều gì khi gặp Khánh Hòa", HLV Lê Huỳnh Đức nhận định về đối thủ tiếp theo.

Ở phía ngược lại, HLV Kiatisak nói: "Đó là bóng đá. Chúng tôi có bàn thắng rất sớm (phút thứ 2). Khi có bàn dẫn trước rồi thì phải chơi phòng ngự chắc chắn hơn, nhưng điều này lại là cơ hội để CLB Bình Dương có bàn thắng gỡ hoà. CLB Bình Dương mùa này mạnh, có sự đầu tư lớn, sở hữu nhiều thủ giỏi. Tôi nghĩ rằng mỗi đội có 1 điểm ở trận này, thế là công bằng cho cả hai rồi".

Tiến Linh bỏ lỡ một cơ hội tốt để giúp CLB Bình Dương có thêm bàn thắng CLB BÌNH DƯƠNG

HAGL vẫn chưa nếm mùi chiến thắng sau 4 vòng đấu ở V-League 2023 - 2024 (2 hòa, 2 thua). Đội bóng phố núi cũng đang gặp khó khăn về mặt nhân sự, đặc biệt là ở hàng tấn công khi tiền đạo ngoại Martin và chân sút nội Đinh Thanh Bình đều dính chấn thương. "Đối với Thanh Bình, anh ấy cần phải nghỉ ngơi từ 1 đến 2 tháng trước khi trở lại sân cỏ", HLV Kiatisak cho biết.