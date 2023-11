HLV Lê Huỳnh Đức giải thích vì sao không sử dụng Tiến Linh từ đầu

Phát biểu sau trận vào tối 4.11, HLV Lê Huỳnh Đức: "Đây là chiến thắng quan trọng, củng cố niềm tin cho đội bóng khi chơi trên sân nhà. 2 ngoại binh chơi khá tốt, có tư duy và kỹ thuật nhưng họ chưa đảm bảo về thể lực. Họ không ngủ được do thay đổi môi trường, múi giờ có cầu thủ mới xuất ngoại lần đầu nên chậm thích nghi.

Tôi nghĩ dần dần họ sẽ bắt nhịp và chơi tốt hơn. Về Hải Huy tôi rất cần anh ấy vì cầm nhịp tốt, điều tiết thế trận hay, rất quan trọng với đội. Khi Hải Huy buộc phải thay ra thì nhịp điệu mất đi. Khi đối thủ tấn công nhiều, chúng tôi chủ động đá thấp, chơi an toàn và chờ cơ hội nhiều trong các pha phản công.

Hải Huy rất quan trọng cho Bình Dương theo đánh giá của HLV Lê Huỳnh Đức Khả Hòa

HLV Lê Huỳnh Đức chỉ đạo quyết liệt trên sân Khả Hòa

Về trường hợp Tiến Linh, thời điểm này tôi muốn sử dụng anh ấy ở hiệp 2 nhiều hơn. Tôi đã nói chuyện với Tiến Linh. Anh vào để thay Hải Huy cầm trịch trận đấu, kiểm soát được lối đá của đội. Để 2 cầu thủ kinh nghiệm này đá từ đầu sẽ bất lợi vì nếu họ hết sức khi đó buộc phải thay người thì chúng tôi thiếu thủ lĩnh dẫn dắt trên sân ở nửa cuối trận".

Tiến Linh vào thay Hải Huy mang băng đội trưởng Khả Hòa

Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêm phát biểu: "Chúng tôi đã có nhiều cơ hội nhưng không may mắn khi 2 lần bóng trúng cột và xà. Trận này Lucao thể trạng không tốt, dù có cơ hội nhưng không tận dụng được. Về trường hợp thẻ đỏ của Phạm Mạnh Hùng, tình huống diễn ra nhanh, tôi không quan sát kịp. Có thể hậu vệ Mạnh Hùng trả đũa vì đối thủ phạm lỗi trước. Bóng đá thắng thua là bình thường. Chúng tôi đã không tận dụng tốt cơ hội do cầu thủ không quyết đoán và thiếu cả may mắn thì chấp nhận thất bại. Tôi rất tiếc về việc Đình Triệu bị căng cơ còn Hoài Dương bị lật cổ chân phải thay ra".

HLV Chu Đình Nghiêm không vui khi Hải Phòng thất bại Khả Hòa

Theo ông Nghiêm, trước mắt Hải Phòng sẽ là đấu trường AFC Cup với 2 trận ngày 9.11 trên sân của Sabah (Malaysia) và 30.11 trên sân của PSM Makassar (Indonesia) nên đội bóng sẽ phải nhanh chóng quên đi thất bại này để tập trung cho sân chơi quốc tế để giữ vị thế cho bóng đá Việt Nam.