HLV Mourinho bất ngờ bỏ họp báo sau khi AS Roma bổ sung Lukaku

Trước trận đấu, thông tin từ trang RomaPress cho biết: "HLV Mourinho đã bất ngờ hủy buổi họp báo như thường lệ. Đây là động thái bất thường khác hẳn 2 trận ra quân của AS Roma, dù bị cấm chỉ đạo, nhưng nhà cầm quân này vẫn tham gia cuộc họp báo trước trận đấu".

HLV Mourinho (phải) chúc mừng tiền đạo Andrea Belotti có 2 bàn thắng ở giải Serie A AFP

AS Roma thi đấu 2 trận ra quân mùa giải Serie A vắng HLV Mourinho chỉ đạo, cựu danh thủ Bruno Conti thay thế, nhưng có các kết quả không khả quan khi hòa Salernitana 2-2 và thua Hellas Verona 1-2.

Đội bóng thành Rome vừa có những sự bổ sung đáng chú ý ở hàng công, khi mượn được tiền đạo Sardar Azmoun từ Bayer Leverkusen và chân sút Romelu Lukaku từ Chelsea.

Các sự bổ sung này cùng kết quả 2 trận ra quân không như ý, đang tạo áp lực cho HLV Mourinho trong ngày trở lại băng ghế chỉ đạo.

AS Roma sẽ phải nỗ lực để giành chiến thắng trước kình địch AC Milan trên sân nhà Olimpico nhằm lấy lại tinh thần. AC Milan có khởi đầu mùa giải hết sức ấn tượng khi toàn thắng 2 trận trước Bologna 2-0 và Torino 4-1.

AS Roma có thể vắng ngôi sao Dybala (phải) trong trận gặp AC Milan AFP

"Sự quan tâm của HLV Mourinho lúc này chỉ là trận quyết đấu với AC Milan. Đối thủ đang hết sức hưng phấn, do đó có thể hiểu quyết định của HLV Mourinho khi hủy buổi họp báo để hoàn toàn tập trung vào sự chuẩn bị cho trận đấu.

AS Roma có thể vắng ngôi sao hàng công Paulo Dybala do chấn thương vẫn chưa hồi phục. Trong khi khả năng Sardar Azmoun và Lukaku, nếu kịp hoàn tất mọi thủ tục gia nhập AS Roma trước trận đấu, có thể ra sân thi đấu hay không vẫn còn bỏ ngỏ. Lukaku không thi đấu tập huấn suốt mùa hè, còn Sardar Azmoun mới bình phục chấn thương", trang RomaPress chia sẻ.