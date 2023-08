HLV Mourinho liên hệ với Sergio Ramos ngay sau khi AS Roma có được Lukaku

HLV Mourinho vẫn cần tăng cường 1 trung vệ nữa để hoàn thiện đội hình của AS Roma ngay trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa (ngày 2.9, giờ Việt Nam).

HLV Mourinho và Sergio Ramos sẽ tái hợp tại AS Roma? AFP

Trong cuộc đàm phán mượn tiền đạo Lukaku từ Chelsea, ban lãnh đạo AS Roma đã hỏi mượn luôn trung vệ Malang Sarr, cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của HLV Mauricio Pochettino. Tuy nhiên, đội bóng thành London không đáp ứng.

AS Roma vì thế, trong các ngày còn lại của thị trường chuyển nhượng sẽ tiếp tục săn đuổi để tìm kiếm thêm 1 trung vệ khác. Vấn đề là đội bóng thành Rome đã chi quá nhiều vào thương vụ mượn Lukaku, bao gồm tiền phí mượn 1 mùa khoảng 5 triệu euro và tiền lương chi cho ngôi sao người Bỉ khoảng 7,5 triệu euro.

"Do đó, phương án tìm kiếm một cầu thủ theo diện tự do và có chi phí mức lương thấp là ưu tiên của AS Roma. HLV Mourinho đã liên hệ với người quen cũ, trung vệ Sergio Ramos, từng làm việc với nhau tại Real Madrid. Ramos hiện là cầu thủ tự do từ khi chia tay PSG và vẫn chưa đầu quân cho CLB nào. Có tin, Ramos cũng liên lạc với HLV Mourinho", trang Tuttomercatoweb (Ý) cho biết.

Lukaku đã đến Rome, chuẩn bị ra mắt CLB AS Roma với sự chào đón của hàng chục nghìn CĐV RomaPress

Theo báo chí Ý, HLV Mourinho và CLB AS Roma nếu sở hữu được Sergio Ramos, sẽ phải cạnh tranh với CLB Galatasaray ở Thổ Nhĩ Kỳ, khi đội bóng này đang đàm phán với trung vệ 37 tuổi người Tây Ban Nha. Trước đó, Sergio Ramos đã từ chối cơ hội đến Ả Rập Xê Út thi đấu, cũng như không đến giải MLS gia nhập CLB Inter Miami cùng Messi.