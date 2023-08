Nụ hôn làm khủng hoảng nghiêm trọng bóng đá Tây Ban Nha

Đây là kịch bản không một ai có thể lường được, sau khi Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá TBN (RFEF), ông Luis Rubiales hôn nữ cầu thủ Jenni Hermoso trong lễ trao giải World Cup 2023 ngày 20.8. Nụ hôn này là sự cưỡng hôn, hay chỉ là nụ hôn đã có sự thỏa thuận giữa ông Luis Rubiales và nữ cầu thủ Jenni Hermoso, vẫn còn đang tranh cãi. Ông Luis Rubiales nói đã có sự đồng thuận, còn nữ cầu thủ Jenni Hermoso lên tiếng nói là không.



Nụ hôn của Chủ tịch RFEF Luis Rubiales với nữ cầu thủ Jenni Hermoso AFP

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã điều tra sự việc, đình chỉ công việc Chủ tịch RFEF của ông Luis Rubiales trong 90 ngày. Dư luận ở TBN từ mọi hướng, kể cả các quan chức chính phủ, đòi ông Luis Rubiales phải từ chức.

Tuy nhiên, vị chủ tịch 46 tuổi này cương quyết không từ chức. Ông Luis Rubiales có sự ủng hộ từ các thành viên chủ chốt của RFEF. Tổ chức này còn gây sốc đòi Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) phải cấm vận họ, do có sự can thiệp của chính phủ TBN vào công việc nội bộ RFEF.

Theo tờ MailOnline (Anh): "Những "dích dắc" trong bóng đá TBN mới là vấn đề đưa câu chuyện đi quá xa. Thậm chí, có thể rơi vào tình thế các bên đều mất kiểm soát. RFEF sẵn sàng bảo vệ ông Luis Rubiales do quyền lợi của mình. Họ cũng nắm ưu thế, vì nếu chính phủ TBN can thiệp buộc ông Luis Rubiales từ chức, UEFA sẽ lập tức cấm vận cơ quan này do vi phạm quy định. Nếu điều này xảy ra, các CLB TBN cũng bị loại ngay khỏi các cúp châu Âu".