HLV Mourinho đáp trả ‘cực chất’ những chỉ trích của Antonio Cassano

"Mọi người đều được tự do với sở thích của mình và đưa ra những lời chỉ trích. Nhưng khi nói đến những người khác, như trường hợp của Antonio (Cassano), thì lại khác: anh ấy bận rộn vui chơi trong khi những người khác làm việc", HLV Mourinho nói sau trận AS Roma thắng Torino 1-0 rạng sáng 9.4 để vươn lên hạng 3 giải Serie A.

HLV Mourinho không bận tâm, nhưng nay cũng phải lên tiếng trước những chỉ trích liên tục của Antonio Cassano AFP

Trong các năm qua, Cassano đã chỉ trích rất nhiều về công việc của HLV Mourinho tại CLB AS Roma thông qua kênh BoboTV trên mạng xã hội. Cựu cầu thủ Ý này cho rằng HLV Mourinho chỉ giỏi về mặt truyền thông và không biết cách huấn luyện. Thậm chí còn cho rằng, AS Roma sẽ chẳng tiến tới đâu dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, dù mùa trước chính "Người đặc biệt" đã giúp đội bóng thành Rome vô địch giải Europa Conference League.

Mùa này, AS Roma có ngân sách mua sắm cầu thủ rất hạn hẹp, nhưng vẫn đang đua tranh tốp 4 giải Serie A, vào tứ kết giải Europa League gặp Feyenoord thi đấu trận lượt đi giữa tuần sau.

"Nếu họ chỉ trích AS Roma hay Mourinho, tôi không quan tâm vì họ chỉ thích đùa mà thôi. Cassano đã chơi cho AS Roma, Inter Milan và Real Madrid. Ở Madrid, anh ấy được nhớ đến chỉ với chiếc áo khoác của mình. Với AS Roma, anh ấy đã giành được Siêu cúp Ý mà không cần thi đấu. Còn với Inter Milan, anh ta thậm chí còn không giành được danh hiệu giải đấu ngày chủ nhật (ám chỉ việc được ra sân mỗi tuần). Bạn đã biết những gì tôi giành được với Inter Milan, Real Madrid và AS Roma rồi đấy. Anh ta có lẽ đang có vấn đề với tôi, nhưng tôi sẽ không có vấn đề gì với anh ta cả", HLV Mourinho kết luận trong cuộc họp báo sau trận AS Roma thắng Torino.