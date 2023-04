HLV Mourinho lên tiếng sau trận thua Feyenoord: ‘Chúng tôi không có Haaland’

"AS Roma không có Haaland ở tuyến trên (tiền đạo Erling Haaland của Man City, chân sút số 1 bóng đá châu Âu hiện nay). Chúng tôi chỉ là chính chúng tôi mà thôi, nhưng luôn nỗ lực hết mình. Các cầu thủ đã nỗ lực và hy sinh rất nhiều", HLV Mourinho nói trên kênh Sky Sport, sau những cơ hội AS Roma phung phí để rồi bị Feyenoord ghi bàn thắng 1-0.

HLV Mourinho AFP

Ở trận đấu với Feyenoord, AS Roma được rất nhiều kỳ vọng sẽ giành chiến thắng ngay sân khách, nhưng xui rủi sớm đến với thầy trò HLV Mourinho khi tiền đạo Paulo Dybala rời sân vì chấn thương (phút 26). Cuối hiệp 1, tiền vệ Pellegrini còn bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ghi bàn từ chấm 11 m khi sút trúng cột dọc.

Vào hiệp 2, HLV Mourinho có quyết định bất ngờ khi rút Pellegrini ra nghỉ và tung Georginio Wijnaldum vào thay. Nhưng sau đó, AS Roma để Feyenoord có bàn dẫn trước do Mats Wiefer ghi phút 53. Sau bàn thua, AS Roma còn thiệt quân với tiền đạo Tammy Abraham cũng rời sân.

"Dybala gặp vấn đề về cơ bắp, còn Abraham dính chấn thương vai. Tôi vẫn chưa nói chuyện với cả 2 để xem tình hình có tệ lắm không. Còn việc thay Pellegrini là vấn đề chiến thuật. Quả phạt đền bị bỏ lỡ không liên quan gì đến chuyện thay người. Khi bỏ lỡ, chúng tôi bỏ lỡ cùng nhau. Chúng tôi đã có nhiều cơ hội để có thể đưa kết quả trận đấu này theo một tỷ số khác. Nhưng đây là thực tế, chúng tôi đâu có Haaland và phải chịu trận thua 0-1 ở lượt đi", HLV Mourinho cho biết thêm.

Cũng theo HLV Mourinho: "Tình hình sắp tới sẽ khó khăn, vì AS Roma không có lực lượng dự phòng dồi dào như các CLB khác để xoay vòng. Abraham và Dybala có thể vắng mặt ở 2 trận sắp tới gồm gặp Udinese cuối tuần này và trận lượt về với Feyenoord giữa tuần sau. Nhưng chúng tôi có các CĐV tại sân nhà Olimpico ủng hộ để làm động lực. Tôi lạc quan cho trận lượt về không? Có, nhưng trước hết chúng tôi cần tập trung vào trận gặp Udinese, sau đó mới đến Feyenoord".