Sút hỏng 11 m, đội bóng của HLV Mourinho ôm hận ở Europa League

Feyenoord đang có phong độ ấn tượng trong thời gian gần đây và sẽ đặt mục tiêu cao tại Europa League. Một chiến thắng trên sân nhà ở trận lượt đi có ý nghĩa rất quan trọng với họ. Đại diện của Hà Lan có thể bị đánh giá thấp hơn đối thủ nhưng hàng công của họ đang thi đấu rất hiệu quả và dẫn đầu giải quốc nội.

Tương tự Feyenoord, AS Roma cũng đang khá thành công cho đến lúc này ở giải vô địch quốc gia. Tại Serie A, đội bóng của HLV Mourinho xếp thứ 3 sau Napoli và Lazio. Đội bóng áo bã trầu đặt tiêu chính là lọt vào tốp 4 để dự Champions League mùa sau nhưng cũng muốn có thành tích tốt tại Europa League mùa giải này.

Pellegrini sút hỏng phạt đền cuối hiệp 1 AS ROMA

AS Roma đã nhập cuộc đầy tự tin. Đại diện của nước Ý tung ra nhiều cú sút hơn (17 so với 12), dứt điểm trúng đích nhiều hơn (3 so với 2), nhưng lại kém hơn Feyenoord về số bàn thắng ghi được. Bên cạnh đó, việc phải mất nhân tố quan trọng là Dybala từ giữa hiệp 1 vì chấn thương cũng khiến cho sức tấn công của AS Roma bị suy giảm đáng kể.

Khi hàng công của đội bóng áo bã trầu đang bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng thì cầu thủ Feyenoord để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, trên chấm phạt đền, Pellegrini lại sút bóng đi trúng cột dọc bật ra ở phút 43.

Đội bóng của HLV Mourinho buộc phải 'ngược dòng' ở trận tứ kết lượt về AS ROMA

Có cơ hội tốt ở cuối hiệp 1 nhưng không thể tận dụng, đội bóng của HLV Mourinho đã phải trả giá ở đầu hiệp 2. Phút 53, Idrissi đi bóng ở cánh trái xuống đáy biên rồi chuyền ngược về tuyến 2, Wieffer tung cú đá vô lê đẹp mắt từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi hiểm hóc để đánh bại thủ môn của AS Roma, ghi bàn duy nhất trận đấu cho Feyenoord.

Trong thời gian còn lại của hiệp 2, AS Roma dù rất nỗ lực tấn công nhưng không thể có bàn thắng gỡ hòa. Đội bóng của HLV Mourinho sẽ tái đấu với Feyenoord ở trận tứ kết lượt về vào rạng sáng 21.4.